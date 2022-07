Visa Anuncia Finalista del Everywhere Initiative 2022  para América Latina y el Caribe

Entornointeligente.com /

Con el fin de apoyar a las fintechs y otros innovadores de pagos, promover la colaboración e impulsar el crecimiento de todos los jugadores del ecosistema, Visa anunció al ganador del Visa Everywhere Initiative (VEI) 2022 en América Latina y el Caribe.

Huli de Costa Rica pasará a la final global de la competencia a llevarse a cabo en Catar en noviembre. Como finalista, Huli compartirá con las principales fintechs de los sectores bancario, comercial, capital de riesgo y gubernamental, y la oportunidad a premios monetarios y de asociarse con Visa y su amplio ecosistema de clientes.

«Las fintechs y otros innovadores de pagos están ayudando a transformar la forma en que pagamos, facilitando que más personas accedan al dinero que necesitan, cuando lo necesitan», mencionó Eduardo Coello, presidente de Visa en América Latina y el Caribe. «El Visa Everywhere Initiative nos ha dado la oportunidad de descubrir algunos de los innovadores más prometedores en el espacio de pagos y fomentar la colaboración, reuniendo a fintechs e instituciones financieras establecidas para definir el futuro de los pagos y juntos ampliar el acceso a los servicios financieros formales para todos, en todas partes», añadió.

Huli es una plataforma de tecnología de salud que tiene como objetivo conectar la industria de la salud facilitando el agendamiento en línea de citas médicas, el almacenamiento del historial médico, el envío de recetas electrónicas y muchas otras soluciones para lograr su misión de mejorar la salud de las personas, liderando la transformación digital del sector en Latinoamérica. «Participar en el Visa Everywhere Initiative ha sido una experiencia de aprendizaje increíble, ya que nos permitió descubrir muchas oportunidades de negocio emocionantes y eficiencias que se pueden obtener a través del ecosistema de Visa,» comentó Alejandro Vega, CEO de Huli. «El ser el ganador de nuestra región es un logro increíble y nos proporciona el impulso necesario para ejecutar nuestras iniciativas de pagos y servicios financieros,» añadió.

Este año, Visa les abrió la puerta a nuevos startups de la región que están promoviendo una mayor accesibilidad en la forma en que las personas pagan, ahorran e invierten. La edición de Visa Everywhere Initiative 2022 contó con la mayor participación desde que el programa inició en América Latina y el Caribe, con más de 400 fintechs participantes. Además de reconocer al principal ganador en esta etapa de la competencia, Visa le otorgó el premio Visa Direct a OpenCo, una fintech de Brasil que ofrece a los clientes un acceso justo al crédito a través de las ofertas de pagos diferidos en cuotas (conocido como Buy Now Pay Later en la industria) y de comercio a comercio y luego a consumidor (B2B2C, por sus siglas en inglés).

Visa Everywhere Initiative es ahora una red de 8500 startups de todo el mundo y sigue creciendo. Desde su lanzamiento en 2015, ha ayudado a startups de más de 100 países a recaudar colectivamente más de USD 16 mil millones en financiamiento, abordando uno de los mayores retos a los que se enfrentan los emprendedores en sus años de inicio. Cada año, el Visa Everywhere Initiative se ha ampliado para incluir startups que resuelven problemas únicos en el mundo de los pagos.

