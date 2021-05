Virus de la desinformación conspira contra la inmunización anti-Covid-19

Entornointeligente.com / En el Ministerio de Salud Pública (MSP) están más que seguros de que un temor infundado, motivado por la desinformación y las notificas falsas (fake news) que se viralizan en WhatsApp y las redes sociales está impidiendo inmunizar a la mayor cantidad de adultos mayores. Incluso, hay miles que se registraron pero no acudieron a los vacunatorios en la semana en que les correspondía.

“Ayer teníamos registradas 14.000 personas que debían ser vacunadas, de las cuales poco más de 6.500 a 7.000 personas aproximadamente fueron a vacunarse”, comentó el ministro de Salud, Julio Borba, a una radio local. Así es como la mitad de las personas registradas en el portal vacunate.gov.py, y que tenían posibilidad de vacunarse, no fueron a inmunizarse contra el Covid-19. Dijo que están buscando alternativas para poder llegar a la mayor cantidad de personas. “Lo que más llama la atención y preocupa es que se trata de personas que ya se registraron y que no van a los vacunatorios”, suscribió. Borba cree que esto pasa por diversos factores. “Un motivo puede ser que el hijo o el nieto sea el que le haya registrado a esta persona y llegado el momento dado en que uno tiene que vacunarse, esta persona se negó por motivos culturales”, lanzó. Por lo que, ahora, un grupo tendrá la misión de “llamarles a estas personas que estaban registradas” y no fueron a vacunarse para verificar “cuál sería el motivo y si podemos hacer que se acerquen o de última acercarnos nosotros”, señaló.

prefieren antigripalLa Dra. Leticia Meza, directora del Centro de Salud de Ypané, indicó que prepararon un vacunatorio en ese servicio como para vacunar a 100 personas por día. Pero solo acudieron allí no más de 40 abuelitos. El domingo pasado habilitaron allí el puesto de vacunación y solo acudieron tres personas. Meza comentó que los adultos mayores no quieren aplicarse la vacuna anti-Covid y prefieren la vacuna contra la influenza. “Es el factor miedo y el factor cultural porque la gente no es reacia a las otras vacunas. Normalmente tenemos más afluencia en el vacunatorio contra la Influenza que contra el Covid”, comentó en diálogo con el canal Noticias Paraguay (NPY).Contó que un hombre de 75 años rechazó ponerse la primera dosis anti-Covid y pidió la antigripal. “Tuvimos un caso particular de un señor de 75 años que recurrió al vacunatorio contra la influenza, y le ofrecí ir al vacunatorio contra el Covid, primero, porque tiene la edad necesaria. Y me dijo: ‘No, esa vacuna yo no quiero, doctora’. Y yo le quería poner ya la vacuna contra el Covid y después que se aplique el de la influenza”, relató. nuevo virus del siglo

Tenemos una cantidad interesante en las primeras horas de la mañana, pero a partir de las diez y las once de la mañana hasta la tarde es poca la gente que va a vacunarse. Dr. Julio Borba, ministro de Salud.

