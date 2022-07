Viruela del mono: la OMS activa su máximo nivel de alerta sanitaria

Entornointeligente.com /

«He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional» , dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa, y afirmó que el riesgo en el mundo es relativamente moderado , salvo en Europa, donde es alto .

Informate más Viruela del mono: farmacéutica danesa vende vacunas a un país europeo https://twitter.com/DrTedros/status/1550867243226914817 In light of the evolving #monkeypox outbreak with over 16,000 reported cases from 75 countries & territories, I reconvened the emergency committee. Based on the Intl. Health Regulations criteria, I decided to declare this outbreak a Public Health Emergency of Intl. Concern. https://t.co/jtSj4pZTvl

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 23, 2022 Tedros explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. Pero, como director general de la OMS, la decisión final quedó en sus manos .

«Es un llamado a la acción, pero no es el primero» , aseguró, por su parte, Mike Ryan , responsable de emergencias de la OMS, quien sostuvo que espera que la alerta permita una acción colectiva contra la enfermedad .

Viruela símica – 5 Minutos Científicos Desde principios de mayo, cuando se detectó por primera vez la viruela sísmica fuera de los países africanos donde es endémica, la enfermedad afectó a más de 16.836 personas en 74 países , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) hasta el 22 de julio.

En la Argentina , se confirmaron 13 casos de viruela del mono hasta el 14 de julio, de los cuales 12 presentaron antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas, según informó el Ministerio de Salud .

