Viruela del mono: de los primeros casos en África a la actual expansión

1970: primer caso detectado La viruela del mono se detectó por primera vez en seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo (RDC, entonces Zaire) en un niño de 9 años, según la OMS. Desde entonces, se registraron casos humanos de viruela del mono en zonas rurales o forestales de 11 países de África: Benín, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, Congo, RDC, Sierra Leona y Sudán del Sur. 2003: primer brote fuera de África El primer brote fuera del continente africano se produce en Estados Unidos, en junio de 2003. Las autoridades sanitarias de los Centros de Detección y Control de Enfermedades (CDC) reportaron 87 casos (de los cuales 20 fueron confirmados por análisis) pero ninguna muerte. La enfermedad se propagó allí después de la contaminación de los perros domésticos de las praderas por roedores importados de Ghana. 2017: epidemia en Nigeria A partir de 2017, Nigeria experimenta «una epidemia de gran envergadura», con más de 500 casos sospechosos, más de 200 casos confirmados y una tasa de letalidad de alrededor 3%, según la OMS. Se notifican casos esporádicos en viajeros procedentes de Nigeria en Israel (septiembre de 2018), el Reino Unido (septiembre de 2018, diciembre de 2019, mayo de 2021 y mayo de 2022), Singapur (mayo de 2019) y Estados Unidos (julio y noviembre de 2021). Mayo de 2022: eclosión de casos fuera de África A partir de mayo de 2022, aparecen casos en países donde la enfermedad no era endémica hasta entonces. En el Reino Unido, a principios de mayo, se detectan una serie de contagios, especialmente entre hombres homosexuales. A fecha de 20 de mayo, este país cuenta con 20 enfermos La enfermedad afecta también a Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y Suecia. La OMS registra entonces 80 casos confirmados en el mundo, con contagios también comunicados en Estados Unidos, Canadá y Australia. Finales de mayo: vacunación de los casos de contacto El 23 de mayo, Estados Unidos anuncia la vacunación de los casos de contacto con vacunas contra la viruela, igualmente eficaces contra la viruela del mono. El 26, la UE indica que prepara compras conjuntas de vacunas y tratamientos contra la viruela del mono, mientras que Francia realiza las primeras vacunaciones de casos el día 27. Principios de junio: más de 1.000 casos El 8 de junio, el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anuncia «más de 1.000 casos confirmados» en 29 países donde la enfermedad no era hasta ahora endémica. El 25, considera que este brote es una amenaza muy preocupante para la salud, pero que aún no alcanza el nivel de «emergencia sanitaria mundial». Final de junio: vacunación preventiva El 21 de junio, el Reino Unido, que cuenta entonces con cerca de 800 casos, pide la vacunación preventiva de los hombres «de riesgo», en particular los homosexuales con parejas múltiples. El 8 de julio, Francia propone también la vacunación preventiva. Mediados de julio: más de 14.500 casos en 70 países Hasta el 19 de julio, las autoridades sanitarias estadounidenses (CDC) informan de más de 14.500 casos confirmados en unos sesenta países en los que la enfermedad era hasta ahora desconocida. Los países europeos, Estados Unidos y Canadá concentran la mayoría de los casos. – 23 de julio: La OMS activa su máximo nivel de alerta por la viruela del mono. Más en Andina: El precio del trigo cayó fuertemente el viernes en Chicago y en Euronext en reacción al acuerdo firmado en Turquía entre Moscú y Kiev para permitir las exportaciones de cereales ucranianos por el mar Negro. https://t.co/e63rLBiNn1 pic.twitter.com/ecfcEeTUV9

