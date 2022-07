Viruela del mono: contacto sexual sería la principal vía de contagio en Perú, advierte INS

Entornointeligente.com /

El experto en enfermedades infecciosas y tropicales dijo que muchos de los casos en el país presentan lesiones anogenitales, lo cual sugiere un contacto sexual, aunque otros casos se relacionan con el contacto de las personas con ropa contaminada de secreciones o el contagio vía aérea. «En nuestros casos, el contacto sexual parece ser ahora la vía principal de contagio y la conducta de riesgo viene a ser los múltiples contactos sexuales o el contacto sexual», comentó en TV Perú. Dijo que aunque la población más afectada son hombres que tienen sexo con otros hombres, la transmisión del virus se puede dar en cualquier persona pues ocurre cuando hay contacto piel con piel, más aún si hay quienes tienen lesiones y no se aíslan. Puedes leer: Minsa: comité de expertos evalúa si se necesita comprar vacuna contra viruela del mono Consultado sobre si el simple saludo con las manos puede provocar un contagio de la viruela del mono, el jefe del INS respondió que sí podría ocurrir siempre y cuando existan lesiones (ampollas) en la mano y si el contacto dura algún tiempo. «Si tienen las ampollas (en cualquier parte del cuerpo) deben ir al médico para hacer un diagnóstico. Si una persona tuvo contacto sexual o cercano con alguien que tiene estas lesiones, igual debe ir al centro de salud más cercano para diagnosticarse, aislarse y cortar la transmisión», añadió. Hasta el momento se han reportado 203 casos en el Perú , el 91% de los cuales están en Lima y en general los pacientes evolucionan favorablemente. Del total mencionado, 27 recibieron el alta médica y solo 7 necesitaron hospitalización por complicaciones propias de la enfermedad. «Algunos tenían lesiones en la mucosa oral y eso causaba les mucho dolor y hasta tenían dificultad para alimentarse; en otros casos había muchas lesiones por manipulación excesiva de las heridas. Son complicaciones esperables dentro del curso normal de la enfermedad», anotó Suárez Moreno. Los casos se incrementaron en las últimas semanas, añadió el experto, porque en el Perú está ocurriendo lo que se denomina transmisión comunitaria, es decir, que los infectados están dentro del país y no son casos importados del extranjero. Suárez destacó que el Perú puede hacer un diagnóstico rápido y actualizado de los casos, lo cual hace que tengamos más casos en relación a otros países donde la actualización demora algo más. El periodo de incubación de la viruela del mono (cuando se desarrolla el mal) dura 7 días y el tiempo que tarda propiamente la enfermedad es de aproximadamente 14 días. «En todos esos días la persona debe estar en aislamiento para no contagiar a otros porque también existe el contagio vía aérea», anotó el jefe del INS. Más en Andina: Hoy la OMS activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de #ViruelaDelMono , que ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países. Es importante conocer cuáles son los síntomas más frecuentes, entre ellos: las erupciones en la piel https://t.co/2v6HpasqqC pic.twitter.com/UjlM9MRfdJ

