Viruela del mono: conoce los resultados del examen de manera rápida y sencilla [video]

Entornointeligente.com /

Gracias a esta plataforma digital, en 24 horas las personas podrán conocer sus resultados de forma más rápida y eficiente desde cualquier dispositivo informático que tenga conectividad a internet. Puedes leer: Viruela del mono: contacto sexual sería la principal vía de contagio en Perú, advierte INS Para poder realizar sus consultas de resultados de examen de la viruela del mono, deberá tener en cuenta lo siguiente: Consulta en línea: 1. Ingresar al siguiente enlace para realizar la consulta de tus resultados de viruela del mono. 2. Para conocer sus resultados, deberá ingresar el número de DNI, fecha de nacimiento, fecha de emisión del DNI, texto de validación y aceptar la política de privacidad. 3. Si tienes un inconveniente, también puede solicitar sus resultados enviando un correo a: [email protected] Consultas por correo: Enviar un correo a [email protected] adjuntando : 1. Nombres y apellidos completos. 2. Número de documentos de identidad. 3. Fecha de toma de muestra. 4. Lugar de toma de muestra. 5. Número telefónico para contacto. 6. Foto de DNI (ambas caras). Si el paciente es menor de edad deberá adjuntar imagen de al menos uno de los padres, ambas caras, no copia, no fotocopia. De esta manera, el INS contribuye a la modernización y eficiencia del Estado y reitera su compromiso de ofrecer servicios a disposición y en beneficio de la ciudadanía. Dato A la fecha, el Perú registra 1,382 casos de viruela del mono en 16 regiones: 1,123 casos en Lima Metropolitana, 13 en Lima provincias, 89 en el Callao, 5 en Ica, 64 en La Libertad, 3 en Loreto, 2 en Cajamarca, 42 en Arequipa, 8 en Cusco, 5 en Áncash, 3 en Junín, 2 en Huánuco, 6 en Lambayeque, 5 en Ucayali, 3 en Tacna, 7 en Piura y 2 en San Martín. Más en Andina: Preguntas y respuestas para evitar contagiarse del virus de la viruela del mono ?? https://t.co/dwwbvRzzho ?? Especialista recomienda lavarse bien las manos y no dejar de usar mascarilla si la persona infectada es un familiar. pic.twitter.com/tpLgcVJg8i

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022 (FIN) NDP/LIT Publicado: 28/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com