Viruela del mono: 75 % de casos en Perú son de nuevo linaje descubierto por el INS

«Aproximadamente el 75 % a 76 % de muestras que trabajamos en el INS son de este grupo. Este es el linaje predominante en el país», detalló hoy Víctor Jiménez, biólogo molecular del INS. Como lo hicieron con el covid-19 en su momento, los investigadores del equipo de vigilancia genómica del INS, del Ministerio de Salud (Minsa) lograron esta vez identificar un nuevo linaje de virus de la viruela del mono. «Actualmente hemos identificado un nuevo linaje del virus del mono gracias a la mutación que podemos ver en los genomas que estamos trabajando», detalló Víctor Jiménez, biólogo molecular del INS. Este ha sido bautizado como B.1.6 por el Comité Científico Internacional «mpxv-lineages. Puede leer también: Vacunas contra viruela del mono llegarán al Perú en setiembre Desde el laboratorio de la institución, el experto detalló que en el mundo se han identificado cuatro linajes del virus que provoca la viruela del mono, de los cuales uno ha sido notificado en Perú. El experto detalló que el monitoreo constante que se hace del virus del mono permite ver su evolución y distribución a escala mundial. Puede leer también: Se registra la primera muerte relacionada con la viruela del mono en EE. UU. «Es como hacer el árbol genealógico de la familia, ver quiénes son nuestros hermanos, primos, parientes en segundo grado. Podemos ver qué muestras se emparentan con otras. Aproximadamente el 75 % a 76 % de muestras que trabajamos en el INS son de este grupo. Este es el linaje predominante en el país». No existe fuera del país Jiménez indicó que de momento no se ha identificado este nuevo linaje fuera de Perú. «Pensamos que puede haber surgido en nuestro país, pero eso no significa que no se identifique en otros países posteriormente», señaló. Los linajes presentes en Perú obedecen a diferentes introducciones, dijo. Hay alrededor de 15 introducciones, pero podría haber más casos. «Hemos hecho un muestreo aleatorio, pero como mínimo el virus del mono debe haber llegado a nuestro país unas 15 veces. A la fecha tenemos alrededor de 1,600 casos de viruela del mono, pero recordemos que la cifra se actualiza a diario». Puede leer también: Minsa reporta primer caso de viruela del mono en un niño Sobre el comportamiento de este nuevo linaje, el biólogo del INS indicó que se desconoce si esta nueva mutación lo hace más o menos contagioso. «Eso todavía está en estudio, como su nivel de letalidad». «La identificación de esta mutaciones o variaciones nos ayudan a entender cómo se comporta el virus en el país. Por ejemplo, nos ayudan a identificar por dónde entran y dónde están (los virus). Por ejemplo, con el covid-19 supimos que la Amazonía tuvo un patrón distinto al de la costa o del propio norte del país». Víctor Jiménez sostuvo que investigaciones de este tipo nos preparan para analizar qué medidas tomar en caso de una nueva pandemia y cómo hacerlo de manera focalizada, de acuerdo a las diferencias que presenta cada grupo de virus. Más en Andina: ?? La viruela del mono suma más de 50,000 casos registrados desde el inicio del año, indica la Organización Mundial de la Salud. ?? https://t.co/XiLwG0EHtZ pic.twitter.com/LB78YRVLr7

