Virtual Safety Car arruina el podio a Checo Pérez

George Russell y Sergio Pérez dieron un gran espectáculo en las últimas vueltas de la carrera en el Circuito Paul Ricard en Francia, ya que se vieron envueltos en una intensa batalla por el último lugar en el podio.

El piloto mexicano fue el que terminó en cuarto lugar, con el descontento del Virtual Safety Car (VSC) de la vuelta 50.

«Es una pena que el Virtual Safety Car interfiriera con el resultado, para ser honesto. No debería ser el caso. Pero fue hoy el caso», dijo Pérez.

Durante la revisión del VSC, a los conductores se les da un tiempo que no deben superar y cuando finaliza, los conductores planifican sus reinicios para asegurarse de perder el mínimo tiempo posible. Para hacer esto, requieren información precisa sobre exactamente cuándo finalizará el periodo. Sin embargo, Pérez dijo que la información que recibió de los sistemas de la FIA lo llevó a creer que el periodo terminaría antes de lo que lo hizo.

«Fue realmente desafortunado lo que sucedió con el Virtual Safety Car. Recibí el mensaje de que iba a terminar en el turno nueve, así que lo hice. Pero no terminó y recibí el mensaje que decía que terminará hasta el turno 12.

«Estaba demasiado cerca de eso. Parece que George tenía información diferente y pudo prepararse mejor», añadió.

Russell pasó inmediatamente a Pérez en el reinicio y ocupó el tercer lugar.

«Estaba totalmente mal con el sistema, algo estaba pasando. Decía que iba a terminar en el turno nueve y solo terminó en el turno 13», dijo Checo.

Pérez soportó una carrera difícil terminando detrás de los dos pilotos de Mercedes.

«Hoy no fue genial. Tengo algunos fragmentos para analizar. No pude encontrar un buen equilibrio con lo que me sentía cómodo».

FIA explicó lo sucedido con el Virtual Safety Car, comentando que la misma información se proporciona a todos los equipos al mismo tiempo y lo que se muestra en los paneles de la pista, siempre es aleatorio», comunicó la FIA.

El jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner responsabilizó al problema del safety car por perder el doble podio.

«Fue una de esas cosas frustrantes en las que, con el coche de seguridad virtual, había un problema con el software, por lo que estuvieron detrás de él más tiempo del que deberían haber estado. Cuando lo lanzaron, Checo estaba justo en su delta, pero George obviamente había retrocedido, y al acelerar no frenó su delta. Iba treinta kilómetros por hora más rápido que Checo cuando terminó el VSC».

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aumentó su ventaja al frente del Mundial de Fórmula Uno al ganar el GP de Francia, el duodécimo del campeonato, donde el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arrancó desde la ‘pole’, abandonó al accidentarse, sin consecuencias físicas. Verstappen, de 24 años logró su séptima victoria del año, la vigésima séptima en la F1, al ganar por delante de los dos Mercedes: el inglés Lewis Hamilton, que completó su Gran Premio número 300, y el de su compatriota y compañero George Russell, tercero.

La confiabilidad en el monoplaza ha sido motivo de complicaciones para Checo tanto en el GP de Austria, Canadá y ahora, Francia. El mexicano lleva seis podios en lo que va de la temporada, y sigue ocupando el tercer lugar en el Mundial de Pilotos. Max y Checo, si continúan ganando podios, convertirían a la escudería austriaca en la primera en hacer el 1-2 en el Campeonato.

