¿Eres tú? Así luce Ben Affleck tras superar su adicción al alcohol

¡Capturado! El actor Ben Affleck no se escapó de los paparazzi, quienes lograron fotografiar al cineasta y dejar en evidencia cómo luce actualmente, con unos kilos menos. Según fuentes cercanas a él, logró cumplir con los entrenamientos físicos y seguir una buena dieta alimenticia.

Con información de El Farandi Por su parte, la revista US Weekly publicó que el actor ha estado comiendo saludablemente, además de “hacer mucho ejercicio, reducir los carbohidratos y comer muchas proteínas”. Por ello, el cambio físico del famoso es tan evidente.

Se dice que el artista ha mantenido buenos hábitos por la motivación que ha recibido de su novia, la joven actriz Ana de Armas de 32 años, y aunque ninguno de los dos ha oficializado su relación sentimental ante el ojo público, las fotografías capturadas por la prensa dejan ver su amorío.

“Ana también trata de comer sano y ha hecho que Ben se interese más por ello. Lo están haciendo bien. Se centran en los hijos de Ben, en el trabajo, en pasar tiempo juntos y disfrutar el uno del otro” , aseguró el informante

Mientras que otra persona allegada a la española dijo al medio E! hace un tiempo: “Desde que Ana ha estado en la vida de Ben, estar sobrio se ha vuelto más fácil de manejar”

Cabe recordar, que Ben Affleck vivió en el 2018 una de sus peores crisis al recaer en el alcoholismo, por lo que durante ese tiempo el protagonista de Batman lucía con unos cuantos kilos de más

