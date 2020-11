“Me voy con la conciencia tranquila”, afirmó Vizcarra tras ser destituido por el Congreso peruano

Entornointeligente.com /

Martín Vizcarra. Presidencia Peruana/Distribuida vía REUTERS

El presidente peruano, Martín Vizcarra, aseguró este lunes 9 de noviembre, en declaraciones televisadas, que abandonará su cargo para dirigirse a su domicilio luego del juicio político efectuado por el Congreso.

“No me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron”, enfatizó Vizcarra, visiblemente contrariado por la decisión del Poder Legislativo. “Seguiremos trabajando para colaborar con el desarrollo y el progreso del país”, prometió el hoy expresidente peruano, quien ha gozado de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno, lo que se reflejó con marchas y cacerolazos en su apoyo en Lima y otras ciudades luego de ser destituido..

Respecto a su destitución por presunta “incapacidad moral”, Vizcarra reafirmó que “ante el pueblo peruano me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”.

“Directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal” para resistir la destitución, declaró Vizcarra, quien vestía pantalón vaquero y camisa blanca.

“No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”, añadió, afirmando que demostrará la “falsedad” de las acusaciones en su contra en las investigaciones que debe hacer la fiscalía.

La moción de destitución fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios, al cierre de una maratónica sesión plenaria de casi ocho horas.

Con información de AFP

