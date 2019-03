Virginie Viard, lo que hay detrás de la heredera de Chanel

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

La vida en tinieblas de Virginie Viard ha sufrido un sacudón. De golpe, y después de 30 años de ser conocida simplemente como “mano derecha e izquierda” de Karl Lagerfeld en Chanel, incluso anónima o desconocida para muchos, su nombre dominó titulares. El temblor comenzó en 2018, cuando “el káiser de la moda” pasó a cerrar las pasarelas acompañado por Viard. Hasta ese entonces, el paseo final ante los fieles fashionistas pertenecía exclusivamente a él, que desde los ochenta era la máxima referencia de la marca.

En ese momento, la maison transmitió un comunicado para tranquilizar a los seguidores. Les dijo que no buscaran ningún significado trascendente, y que Lagerfeld simplemente quería estar junto a su buena amiga.

Virginie Viard cerrando uno de los desfiles de 2018 junto a Karl Lagerfeld Pero entonces el 22 de enero, el Káiser estaba muy cansado y prefirió dejar el cierre de la pasarela de alta costura de Primavera-Verano solo para Viard. La prensa habló. Visto en perspectiva, aquella salida de Viard junto a la modelo vestida de novia significaba el comienzo de una nueva era, tanto para ella como para el mundo de la moda. Casi un mes después, la maison volvía a comunicarse, anunciando la muerte de Lagerfeld y el ascenso de Viard, de 57 años, hasta entonces directora del estudio de Chanel.

El 19 de febrero, el día de la muerte del Káiser, Virginie se enfrentaba a la devastadora pérdida a su jefe, maestro y amigo. Pero al duelo tuvo que equilibrarlo con el giro profesional que significa para ella ser la nueva directora creativa de una de las marcas más emblemáticas.

En una entrevista con la revista Vogue España en enero, Viard describió su relación con Lagerfeld: “Tenemos gustos distintos, pero eso es bueno. Él me conoce muy bien, y yo también. Sabe que haré lo mejor para la marca y para él. Nunca dejaría que mi sensibilidad o mis preferencias interfirieran. Somos muy distintos. Karl es muy creativo. Yo tengo buen gusto y soy una buena estilista. Pero no me considero creativa.” Ahora tendrá que serlo.

Virginie Viard en el desfile de alta costura primavera-verano 2019. Desde los vestidos con sobrantes Encontrar datos sobre la vida de Viard es casi una odisea. Desde la muerte del Káiser las notas sobre esta misteriosa mujer de poder se multiplicaron, pero todas giran en torno a lo mismo: Viard como la sombra de Lagerfeld. Y repiten una serie de frases en las que tanto la sucesora hablaba maravillas de su relación con su jefe o viceversa: “Nuestra relación es fundamental: una de profundo afecto y verdadera amistad”, dijo el Káiser alguna vez.

Viard fue quien por 20 años llevó a la vida todos los bocetos del diseñador, eligiendo las telas, negociando con los proveedores y coordinando equipos y, a veces, alterando algún detalle, contó en 2017 a The Telegraph . Para ella, trabajar con Lagerfeld era diversión. Contrario a lo que muchos pensaban, la estilista lo definía como nada pretensioso y sí, bastante abierto a las visiones de quienes trabajaban con él. Al Káiser le gustaba ser sorprendido, además. Entenderlo significaba saber que quería algo más. Él se comparaba con un diseñador gráfico y decía que ella era la del ojo mágico.

Si se quiere, podrá decirse que mientras vivió el Káiser alemán, la francesa fue su secuaz, pero Virginie Viard no es una sombra. Más bien, es una mujer que por 20 años ha sabido estar al frente de uno de los puestos más importantes de la marca que -no es menor recordar- fue creada por una mujer, Gabrielle, la misma que hizo de Chanel un imperio. “Nosotros tenemos la gran herencia de Coco Chanel. Para mí es como si ella siguiera viva. Así que aunque cada vez es diferente, tenemos un fuerte pasado que nos guía”, respondió Viard a Vogue España.

En el estudio era la encargada de llevar adelante cuatro talleres de alta costura, y tres de colecciones “listas para llevar”, por año. La vida de Viard ha sido de trabajo constante, tanto con bocetos del jefe como con su propio instinto. En la entrevista con Vogue España , dejó claro que tiene voz y punto de vista. “Le digo lo que pienso, pero siempre de una forma correcta y constructiva. No está en mi carácter dejarme impresionar por la gente”, fueron sus palabras.

A partir de ahora, el pensamiento más importante en la maison será el de Viard, y el de Eric Pfrunder, quien a fines de febrero fue designado como director artístico, por lo que estará trabajando al lado suyo.

Y pensar que a Viard no le interesaba para nada la alta costura. Aunque sí le gustaba la moda, o había aprendido a quererla por venir de una familia que tenía una fábrica textil. De esa fábrica, solía tomar los tejidos que sobraban para crear ropa y armar desfiles con amigos en sus tiempos de estudiante. Pero su voluntad no era diseñar para supermodelos, sino trabajar con vestuarios de cine y televisión. Hasta que por incentivo de su familia y amigos, entró como becaria en Chanel. Era 1987 y su primera tarea fue bordar las faldas de la alta costura. El Káiser, que estaba a la cabeza desde 1983, vio potencial en ella y la convirtió en su protegida.

Por él, se fue a Chloé, donde trabajó entre 1992 a 1997, pero entonces regresó a Chanel como la encargada de estudio y ha dicho que no se irá jamás. Hablando con medios franceses, Lagerfeld la comparaba con la psicoanalista francesa Françoise Dolto, y decía que era ella la responsable de hacer realidad los diseños. El cariño y la admiración eran mutuos.

Ahora, la chica de los bordados, es la nueva reina. Sobre sus hombros y su nombre recaerán las responsabilidades del legado Chanel. Carrera tiene, y la fe de su mentor y amigo, aunque ya no esté, también.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginie Viard (@virginieviard) el 27 Feb, 2019 a las 7:22 PST

El imperio ahora es de dos El 28 de febrero, Chanel informó que junto a Viard trabajará Eric Pfrunder como director artístico. Ellos han sido colegas por 30 años y no es la primera vez que hay dos al mando. Entre 1974 y 1983, los directores fueron Yvonne Dudel y Jean Cazaubon, a quienes se sumó, en 1978, Philippe Guibourge, creador de la primera línea de ropa “lista para llevar” de la marca.

