Virginia Sanhouse una hermosa modelo venezolana e influencer en EEUU que conquistó las redes

Virginia es nativa de Ciudad Guayana, al oriente de Venezuela, emigró a los Estados Unidos luego de graduarse de bachiller (preparatoria) y permaneció por 6 meses junto a su hermana en Dallas, Texas. Conseguir un cupo en una universidad de Argentina le obligó a viajar hasta Suramérica, pero al estar sola, no sentirse bien y el inicio del declive de la economía argentina tomo la decisión de regresar a los Estados Unidos.

Sanhouse es una venezolana con múltiples facetas, es empresaria, influencer y modelo profesional, actividades que día a día desarrolla con mucho compromiso, dedicación y deseos de superación. «Dedicación, constancia y perderle el miedo a la cámara y al que dirán, han sido claves para cumplir con mis objetivos personales y es mi recomendación para las chicas que desean ser modelos, influencers, empresarias o profesionales en otra área», exclamó la joven venezolana cuya carrera de modelo inicio en Venezuela cuando solo era una adolescente de 13 años, hoy día trabaja en la ciudad de Los Angeles bajo la modalidad e-commerce, la cual consiste en hacer fotografías para diferentes marcas en estudios profesionales.

Sanhouse se incorporó a las redes sociales en 2013, pero no fue hasta el año 2020 cuando inició su carrera como influencer, luego de que uno de sus videos se hiciera viral en TikTok en tan solo tres días. «Al iniciar la cuarentena por la pandemia del Covid, TikTok se volvió viral y millones de personas, al igual que yo, abrieron su cuenta en esta red social. Yo comencé a hacer vídeos por diversión, me grababa bailando que es algo que me gusta hacer mucho, hacia lip singing y otras cosas para mostrar mi lado divertido», explicó.

Su crecimiento como Influencer y modelo profesional fue progresivo, realizando sesiones fotográficas gratis y tomando trabajos con fotógrafos reconocidos en el mundo de la moda. Hoy día suma más de 4.5 millones de seguidores en su cuenta de TikTok @virginiasanhouse, 820 mil personas le siguen en Instagram @virginiasanhouse, en Youtube tiene más de 14.600 suscriptores y en Twitter es seguida por más de 9.500 twitteros en su cuenta @v_sanhouse.

Uno de los sueños por cumplir de Virginia Sanhouse es la de alcanzar una participación en la gran pantalla, para lo que se ha venido formando al recibir clases de actuación. «En los próximos años me gustaría verme como la próxima Sofía Vergara, conquistar Hollywood y el mercado norteamericano. Seguir nuestros sueños no cuesta nada, pero debemos trabajar

bastante por lo que uno quiere y por cumplir las metas que nos hemos establecido. Actuar es algo que me gustaría hacer en el futuro próximo, tomará su tiempo, participar en varios castings y es por ello que estoy tomando clases», puntualizó la influencer hispana.

