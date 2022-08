Virales: Caballo consuela a su dueña y ella asegura que la «estaba ayudando a sanar’

Entornointeligente.com /

Un video de TikTok despertó ternura entre los internautas en el que un caballo consuela a su dueña mientras ella llora.

«Una publicación muy vulnerable de hacer… pero Shiner me estaba ayudando a sanar. Día de mudanza», contó Shania, la protagonista del video.

Luego de que el clip se viralizara, Shania, quien vive en Texas (Estados Unidos), comentó que en ese momento se encontraba en proceso de divorcio y que ese día se había mudado. Añadió que se encontraba lejos de sus caballos porque aún no podía trasladarlos a su nuevo hogar.

Shania también dijo que no esperaba «esa respuesta» a su video, y que estaba agradecida con tantas muestras de apoyo.

@southernbelletouch Very vulnerable post to make… but Shiner was helping me heal. move out day.. #fyp #horsesheal #horsetherapy #divorcesucks ♬ original sound – Austin Mayo «Quería mostrarme vulnerable, porque todos tenemos momentos vulnerables y a veces la gente se esconde de ellos. (…) Yo siento que puedo ayudar a las personas a mostrándolos», aseguró.

En los comentarios del video, los internautas le propusieron a Shania que abriera una petición en ‘GoFundMe’ para que las personas que desearan la ayudaran a costear el traslado de sus caballos, Shiner y Moonshine.

Días después del video viral anunció que logró trasladarlos y le agradeció a sus seguidores por la ayuda.

Shania, en otro clip, también comentó que está formándose como entrenadora ‘gestalt’ equina, lo que quiere decir que busca ayudar a las personas a atravesar sus traumas y sanar heridas «asociándose con los caballos para que las ayuden a sanar».

«Viendo a Shiner haciendo eso me muestra que un día él va a sanar a muchas personas», afirmó.

