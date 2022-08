VIRAL: «tóxica» persiguió a su novio para ver quién era su misteriosa compañía y lo que descubrió la dejó en shock

Entornointeligente.com /

Una pareja de Perú protagonizó un insólito episodio que se volvió viral en las redes sociales. Ella encontró a su novio de camino al trabajo, con una misteriosa compañía, y comenzó una persecución para averiguar quién era la persona que se encontraba con él. Sin embargo, la respuesta la dejó shockeada.

Los celos pueden ser un factor peligroso para las relaciones. Por eso, ante la inseguridad de una infidelidad, muchas personas toman decisiones desmedidas. Así fue para una joven «tóxica» de la ciudad de Lima, quien persiguió el auto de su novio para saber si la estaba engañando.

«Encontré a mi novio cuando iba al trabajo, ese es su auto», comenzó su video Anny Tume Prado. Ella estaba con un amigo, cuando se dio cuenta de que su pareja avanzaba con su carro a gran velocidad. Al descubrir que no viajaba solo, no dudó en comenzar una persecución.

La usuaria @theytellmeanny decidió grabar toda la secuencia y subirla a TikTok. No obstante, no se esperaba tan alto nivel de repercusión, con más de 4 mil vistas y 280 mil me gustas y 300 comentarios, algunos de ellos juzgando su impensado accionar. ¿Quién era la sospechosa compañía?

Durante el video, la mujer persigue por un largo trayecto a su pareja, hasta poder dar con la verdad acerca de su acompañante. Sin embargo, a pesar de las dudas que ella planteó, no hubo ninguna infidelidad.

Cuando ella se acerca al auto y ambos bajan la ventanilla, descubre que quién compartía el auto con su novio era, nada más y nada menos que, su propio suegro. El hombre sorprendido ante la cámara no emitió ningún comentario acerca de la persecución.

En el video no tardaron en llegar diferentes y adversas reacciones con respecto al papel que jugó la novia. «Eso pasa por desconfiar, pues»; «Sal de ahí hermano», «¿Por qué tienes que seguirlo?»; «El suegro mirando y preguntando ‘hijo quién es ese que lleva a tu novia»â€™, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

No obstante, ante la gran cantidad de críticas que comenzaron a aparecer en las respuestas, @theytellmeanny decidió grabar su propio «story time» para contar cómo fue la verdad de la historia:

