VIRAL: Trató de conquistar a una mujer en un gimnasio, pasó vergüenza y todo quedó grabado

«Simplemente dispara tu tiro, hermano, ¿qué es lo peor que podría pasar?» escribió el hombre que se hizo viral luego de publicar lo que le sucedió en TikTok. El video lo muestra a él sentándose en un banco sin respaldo, cerca de una chica que está haciendo estocadas, un ejercicio que suele hacerse en el gimnasio. Parece que él se prepara para hacer abdominales, pero se cayó hacia atrás y quedó con las piernas para arriba.

«Pasando lo peor» escribió después el protagonista del video viral, que fue publicado en su cuenta personal de TikTok (@_tristan.isaiah_). Los usuarios de la red social china se lo tomaron con humor y generaron repercusión por lo sucedido. En pocos días ya tiene 16 millones de visualizaciones, 2 millones de «me gusta» y 11 mil respuestas.

