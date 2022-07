VIRAL: Salió de casa y quedó sorprendida al descubrir rostro de Jesucristo en parabrisas del auto

Entornointeligente.com /

Por: El Diario NY

«Buenas noches, no soy de publicar muchas cosas, pero esto que me pasó me llena el alma», anunció la mujer en la publicación que, en menos de 10 días, superó los 200 likes, los 45 compartidos y cosechó casi 100 comentarios. «Esta mañana voy a tirar la basura, me pasa un reflejo, miro al auto que está estacionado en la entrada de mi casa y lo que veo es una imagen de Jesucristo», relató la mujer.

Impactada por la aparición, Belén Florencia llamo de inmediato a su hijo para preguntarle si él había colocado algo en el vidrio del vehículo, pero su respuesta fue negativa. «Viene a verlo (y) nos quedamos helados», aseguró la mujer. Y dijo que siente en el pecho «una mezcla de alegría que no para».

