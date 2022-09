¡VIRAL! Rey Carlos III se enoja por mancharse con tinta al firmar un documento (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Luego del fallecimiento de la reina Isabel II el pasado jueves 8 de septiembre. Carlos III , pasó a ser nuevo rey del Reino Unido y jefe de estado de los países pertenecientes a la Commonwealth, ocupó inmediatamente el trono, no obstante, la tradición dicta que debe ser el Consejo de Ascensión el que lo proclame nuevo soberano.

Durante la ceremonia celebrada el pasado 10 de septiembre Carlos protagonizó su primer escándalo como rey, al mostrar sin discreción su molestia debido a un portaplumas y bolígrafos que le estorbaban para firmar. Su reacción impulsiva y de frustración , sumado al maltrato hacia su ayudante, generó fuertes críticas, aunque esta no sería la última vez, pues este día explotó de nueva cuenta.

Rey Carlos III explota en contra de un bolígrafo y sus ayudantes

Fue durante su visita al Castillo de Hillsborough que el rey Carlos III generó de nueva cuenta debate en las redes sociales debido a su comportamiento explosivo.

En el video que circula en plataformas y los principales medios de comunicación, se observa a Carlos III firmando un libro, no obstante, todo cambia luego de que se equivoca en la fecha y coloca la del día anterior.

Esto pasa a segundo plano cuando el soberano se pone de pie visiblemente molesto y afirma odiar lo que está sucediendo. Mientras tanto, el bolígrafo con el que firma comenzó a escurrirse.

Por último, levanta cada vez más la voz estallando en contra de lo que está viviendo.

» No soporto esta maldita cosa «, exclamó el rey mientras se limpiaba y alejaba del lugar.

«I can’t bear this bloody thing!»: King Charles’ signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can’t escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX

— CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

Con información de Milenio

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com