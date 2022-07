VIRAL: Mujer terminó con collarín después de una fallida propuesta de matrimonio (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por: NY Post

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Montserrat Cox estaba participando en un safari con animales salvajes, cuando una de las atracciones estrella intentó interrumpir uno de los momentos más memorables de su vida.

Se ve a la pareja de Cox, no identificada, arrodillarse para hacerle una pregunta muy especial, cuando una jirafa intentó quizás darle un beso.

En el video, ahora viral, publicado en su TikTok, su hombre también aparece abriendo una caja de anillos, lo que hace que Cox mueva la cabeza para decir que sí.

Estaba claramente muy emocionada y trataba de contener su emoción mientras su novio, convertido en prometido, le colocaba el anillo en el dedo.

Mientras la pareja compartía este momento tan especial durante su safari, una simpática jirafa intentó colarse en la fiesta nupcial y acabó dándole un cabezazo a la futura novia.

La novia publicó el divertido vídeo en Internet con el siguiente título: «Tuve que llevar un collarín»: «Tuve que llevar un collarín durante los siguientes días, pero aun así fue la mejor propuesta de matrimonio».

@montserratcox

Had to wear a neck brace for the next few days, but still the best proposal ever ? #engagement #fail #proposal #proposalfail #safari #giraffe

? Oh no, oh no, oh no, no no ※ Hip Hop

Puedes leer la nota completa en NY Post

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com