VIRAL | La reacción de un niño al recibir un traje invisible

El contenido en las redes sociales no deja de sorprender, en esta oportunidad se viralizó la reacción de un niño al recibir un «traje invisible».

El ingenio de los niños no tiene límite y esta no es la excepción. El video publicado por un usuario del pequeño, quien es de España, generó cientos de comentarios en TikTok.

José Fernando Quiróz es el hombre que compartió el audiovisual con la descripción: «Qué buenos padres», en la red social asiática en el que se ve al pequeño haciendo un baile.

El comportamiento del menor ser hizo viral de manera inmediata, ya que este pensaba que nadie lo estaba viendo realizar piruetas y bailes por llevar puesto el traje.

Regalarles a los pequeños de la casa trajes de superhéroes es algo común que hacen los padres.

Los internautas aseguran que los padres del menor fueron los que le regalaron el traje invisible de color azul.

«Qué bien que no use su superpoder para hacer malas acciones» o «Sacando los pasos prohibidos jajajaj», son alguno de los mensajes que se pueden leer.

Por su parte, otros usuarios le han seguido la broma al video haciendo ver que no ven al niño.

«Yo no lo veo. ¿Dónde está?», «Técnicamente, no lo pueden ver, su rostro está tapado» o «Yo no veo nada y pues me interesa ese traje de invisibilidad para mis 2 hijos».

El video cuenta hasta los momentos con 2.6 millones de me gusta y ha sido compartido 60 mil seguidores.

Hasta ahora los trajes de invisibilidad tal y como lo han mostrado las películas, una de ellas Harry Potter, no existen.

¿Existe el traje invisible?

Hace poco tiempo, un grupo de personas creó un escudo invisible con la ayuda de un tipo de papel que oculta cualquier cosa que pongan detrás de él.

