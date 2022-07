VIRAL: Iban a tener una cita, pero el encuentro duro menos de dos minutos por un grosero comentario (VIDEOS)

Entornointeligente.com /

Por: Crónica

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! En época de Tinder y otras aplicaciones de búsqueda de pareja, es casi cotidiano encontrar en las redes sociales anécdotas tanto buenas o malas acerca de encuentros. Si bien, hoy en día, muchas parejas nacen a partir de las plataformas virtuales, también se han compartido numerosos casos en los que las cosas no han terminado de la mejor manera. En muchas ocasiones, estas publicaciones producen sorpresa y en algunos casos generan arduos debates.

Recientemente, se ha hecho viral la experiencia de Wendy Cate, una joven estadounidense que contó en TikTok el desafortunado comentario que le hizo un hombre que conoció a través de una app, cuando la vio por primera vez en la cita que pactaron después de muchas semanas de diálogo. El hecho causó indignación y enojo entre los usuarios de la red asiática.

@wendydarlingxo

I will never stop looking for my Hallmark romance.

? Fame ※ Irene Cara

@wendydarlingxo

The AUDACITY. #onlinedating #singlelife

? original sound ※ Wendy Cate

Puedes leer la nota completa en Crónica

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com