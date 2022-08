VIRAL: Exponen a infiel que besó a otra mujer mientras su novia estaba en el baño de un club (VIDEO)

Entornointeligente.com /

La buena samaritana, llamada Lexie, acudió a las redes sociales para pedir ayuda y encontrar a la desprevenida pareja del hombre después de capturar en cámara el momento en que besó a otra mujer mientras su novia iba al baño.

Su súplica por una «mujer rubia de unos treinta años» se ha vuelto viral rápidamente, acumulando más de medio millón de visitas en menos de 24 horas desde que se publicó.

«Busco a una mujer rubia, diría de treinta, treinta y tantos, que estuvo en The Avenue el sábado 27 de agosto», dice Lexie en su video de TikTok.

