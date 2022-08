Viral | Cabra «rompe en llanto» al separarse de su dueño

Entornointeligente.com /

El video de una cabra llorando encima del hombro de su dueño le ha dado vuelta al mundo, debido al emotivo momento que fue capturado en un pueblo árabe, cuando un hombre vendió el animal en un popular mercado, tras el cultural evento denominado Eid Ul Adha, o fiesta del sacrificio.

El clip, que no tiene una duración de más de 20 segundos, muestra el momento en que una cabra comienza a llorar y a balar con gran sentimiento, mientras que con su cabeza sobre el hombro de su dueño, intenta abrazarlo, como si presintiera la separación de ambos.

El audiovisual fue difundido por la cuenta de Twitter de @ram_vegan, quien compartió un hilo en el que expresó una reflexión sobre los sentimientos de los animales.

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human 💔😭 pic.twitter.com/k5LwYRKDqW

— Ramasubramanian V. Harikumar 💎 (@Ram_Vegan) July 15, 2022

«Incluso los animales que no pueden hablar tienen sentimientos y emociones. A pesar de no poder hablar, aman mucho a su dueño. Cuando se separan del dueño, les duele el alma», escribió el usuario de origen indio. Además agregó: «Lloran como personas reales. Llegará un momento en que los humanos tendrán que responder por todo esto. La naturaleza lo hará por nosotros un día brutalmente», sentenció.

Tras la publicación, algunos internautas, manifestaron su sorpresa frente a la reacción evidenciada por el animal y por la forma en la que este expresa su cariño por su dueño, a su vez criticaron como el hombre, pese a lo exhibido por la cabra, habría persistido en su interés de comercializarla.

