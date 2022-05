VIRAL â» El momento en el que una pareja se comprometió durante un concierto de Ricardo Montaner en Ecuador (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La parejita no desaprovechó la oportunidad para dar el «Sí» frente a miles de personas durante el concierto

Durante su presentación en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el reconocido cantante venezolano Ricardo Montaner presenció un romántico momento en la tarima. Al parecer, todo esto fue previamente preparado ya que primero la novia identificada como Vielka Ladines fue llevada al escenario, e interactuó un poco con Montaner.

VER TAMBIÉN = El amargo momento de Ricardo Montaner en Ecuador: Una deportación, prohibición de entrada y más (+VIDEO)

Poco después, su pareja el cantante Juan Gálvez subió al escenario para pedirle la mano a la joven, recibiendo un «Sí» como respuesta mientras los fanáticos gritaban emocionados por este emotivo momento.

View this post on Instagram

A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

A través de la cuenta de Instagram de Gálvez, el músico dejó un extenso mensaje dónde reflejó su emoción por haberse comprometido con su pareja durante un concierto de su cantante favorito, con quién también cantó en el espectáculo.

«Esto es algo que aún me cuesta asimilar, no puedo creer haber cumplido mi sueño de cantar junto a este genio de la música, a quien admiro tantísimo desde muy pequeño, y Dios me permitió vivir en una misma noche tantas alegrías juntas.» escribió Gálvez.

View this post on Instagram

A post shared by Juan Gálvez (@juangalvezoficial)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com