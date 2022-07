Violência política segue como 'ferida aberta' no Brasil: 'Recebi foto da minha irmã com a cabeça ensanguentada', relembra Anielle Franco

Entornointeligente.com /

13/07/2022 05h03 Atualizado 13/07/2022

O assassinato do tesoureiro do PT de Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho no último domingo em Foz do Iguaçu acendeu o alerta para a escalada dos atos de violência política, a três meses das eleições.

O Partido dos Trabalhadores entregou, nesta terça, um pedido à PGR para mudar que o caso seja investigado pela Polícia Federal. Para o partido, a morte de Marcelo de Arruda não é um crime comum, tendo como pano de fundo a questão política.

1 de 1 Anielle Franco (à esq.), irmã de Marielle, se tornou alvo de mentiras; na foto, aos lados dos pais, Marinete e Antonio. — Foto: Getty Images via BBC Anielle Franco (à esq.), irmã de Marielle, se tornou alvo de mentiras; na foto, aos lados dos pais, Marinete e Antonio. — Foto: Getty Images via BBC

PGR só avaliará investigação federal de assassinato de petista em Foz quando inquérito for concluído, diz Aras

No podcast O Assunto, Renata Lo Prete conversou com Anielle Franco , fundadora do Instituto Marielle Franco – que conduziu pesquisas sobre violência política. As pesquisas constataram pelo menos sete tipos de violência no universo político e grupos sociais ainda mais vulneráveis ao fenômeno que avança no Brasil.

«A gente tinha violência virtual, violência moral e psicológica, violência institucional, violência racial física, sexual e de gênero», detalha Anielle. «Quando a gente parou para olhar os dados mais a fundo, viu que 98% das candidatas quem responderam essa pesquisa eram candidatas negras, e sofreram pelo menos um tipo de violência política», diz.

«Elas denunciavam e nada era feito: 29% delas [candidatas] denunciaram ao seu próprio partido, 28% registraram boletim de ocorrência e, infelizmente, muitas delas ficavam só nas denúncias mesmo e nada era feito concretamente.»

A família de Anielle foi alvo da violência política desde o assassinato de sua irmã Marielle, em 2018 – um crime não solucionado que ainda segue como uma «ferida aberta» no país.

«No mesmo dia que mataram a Marielle, às 9h32 da noite foi o horário em que ela foi assassinada. Às 11h45, eu recebi a primeira fake news da minha irmã no grupo da vizinhança onde nós morávamos naquela época», relembra Anielle. Ela ainda diz que o fato de a figura da vereadora ter se tornado uma espécie de '»símbolo da esquerda» ainda sofre uma série de ataques com recorte político.

«A gente tem, de um lado, um crime de violência política que é um marco nessa década – muito parecido com o que aconteceu agora nesse último fim de semana: era uma vereadora no exercício da sua função – e de um outro lado pessoas que se sentem legitimadas para espalharem fake news fazerem memes e piadas com a morte da Marielle. Eu recebi foto da minha irmã com a cabeça aberta ensanguentada em diversos grupos ainda em março 2018.»

As eleições de 2022 acontecem após a aprovação, no ano anterior, da primeira lei que enfrenta a violência política contra mulheres, «fruto dos movimentos sociais que vêm pautando a violência política», define Anielle.

«É um marco porque ela nomeia violência política e isso é um passo importante para enfrentá-la.»

Ouça a entrevista completa no podcast O Assunto.

