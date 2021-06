Violeta Bermúdez: seremos firmes en hacer respetar el Estado de derecho

Entornointeligente.com / Según indicó en RPP, la carta está en manos del Ministerio Público, instancia que desarrollará las investigaciones a fin de determinar si hay un ilícito. “Como Poder Ejecutivo no podemos tolerar que haya esta falta de respeto a nuestras Fuerzas Armadas, que en los últimos años nos han demostrado un compromiso absoluto con los valores democráticos”, dijo. Explicó que la misiva contenía solo una firma, que resulta ilegible, junto a un número de DNI, por lo que es necesario investigar su autoría. “Los señores que han hecho esta carta están advertidos: nos vamos a mantener firmes en hacer respetar el estado de derecho, el orden democrático y a nuestras Fuerzas Armadas”, indicó. [Lea también: En democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, afirma presidente Sagasti ] Bermúdez pidió a la ciudadanía y a los integrantes de los partidos políticos que participaron en la segunda vuelta electoral “un poco de paciencia” en la espera de los resultados finales. “Los organismos electorales están haciendo su trabajo. Se están demorando más de lo previsto porque ha sido una competencia bastante intensa (…) Pido a todos un poco de paciencia”, recalcó. Respecto a las manifestaciones convocadas para mañana, manifestó que, dentro del estado de emergencia “no debería convocarse a ninguna marcha”. “Estamos en pandemia”, recordó. Bermúdez señaló que aglomeraciones de personas como las que se dan en este tipo de movilizaciones representan situaciones de riesgo alto para el contagio de la covid-19. Indicó que la provincia de Chota, en Cajamarca, pasó a ser de riesgo extremo luego de que allí se realizara el primer debate presidencial de la segunda vuelta. Dijo que, ante estas convocatorias, la Policía “tiene la orden estricta de cuidar los centros de vacunación”, así como evitar que los grupos políticos en contienda se encuentren frente a frente y se susciten situaciones de riesgo. No es tiempo de censuras En cuanto al pedido de censura planteado en el Congreso contra la presidenta de dicho poder del Estado, Mirtha Vásquez, Bermúdez pidió a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento “calmarnos un poquito”. “No estamos en tiempo de censuras”, refirió. “Estamos cerrando un tiempo de gestión muy difícil, de pandemia, y deberíamos de concentrarnos en cómo hacer una transferencia ordenada y responsable, dando cuenta a la ciudadanía de lo que hemos hecho y de lo que queda pendiente”, anotó. (FIN) FGM/VVS Más en Andina: Publicado: 18/6/2021 Loading… Noticias Relacionadas Congreso: el 30 de junio verán moción de censura contra Mesa Directiva Elice: no se permitirán ataques a personas ni a propiedades en movilizaciones Frente Amplio rechaza moción de censura contra Mesa Directiva Fuerza Popular: moción de censura no obedece a acuerdo de bancada Carta que incitaba a quebrantar Estado de derecho fue enviada al Ministerio Público

