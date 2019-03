Violentan privacidad sobre el estado de salud de Ricardo Martinelli

Entornointeligente.com / La privacidad sobre el estado de salud de Ricardo Martinelli ha sido violentada por las autoridades y por medios adeptos al Gobierno, quienes han festinado al respecto y obviado el derecho a la confidencialidad de su condición médica. noticias relacionadas Ricardo Martinelli pide votos para Gerald Cumberbatch Ricardo Martinelli acudirá al juicio oral que se reanuda el próximo 22 de marzo Ministerio Público en espera de diagnóstico de Medicina Legal sobre salud del expresidente Ricardo Martinelli Tanto las autoridades del Órgano Judicial como las del Ministerio Público (MP) han hecho pública la situación de salud que afecta al expresidente, algo que ha sido cuestionado fuertemente por el equipo de juristas que lo defiende. De acuerdo a diagnósticos médicos comprobados, el expresidente sufre de arritmia cardiaca, presión alta, entre otras afectaciones, las cuales se han ido agravando dentro del centro penitenciario donde se encuentra recluido. Situación que llevó al psiquiatra Frank Guelfi a emitir un certificado de incapacidad a favor del exmandatario por padecer de un trastorno mixto ansioso depresivo, en relación causal con su situación legal actual. Certificación que fue motivo de cuestionamientos por parte de adversarios del exgobernante, sin embargo, luego de volver a evaluar a Martinelli , el Instituto de Medicina Legal certificó el trastorno que padece. VEA TAMBIÉN: Solo Jorge González sería considerado por la Asamblea para directivo de la ACP ‘ El pasado 15 de marzo, el juez Roberto Tejeira requirió a Medicina Legal, aclarar si el expresidente de la República, acusado dentro del caso de supuestas “escuchas telefónicas”, podía afrontar un juicio, pese al diagnóstico plasmado. El informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Departamento de Salud Mental Forense, indicó que luego de la evaluación psiquiátrica forense, practicada el 14 de marzo, al expresidente de la República, se llegó a la conclusión que se encontraron pautas en el diagnóstico de “trastorno mixto ansioso depresivo”, en relación causal con su situación legal. En reiteradas ocasiones Martinelli ha indicado ser víctima de maltrato por parte de las autoridades. de marzo se tiene programado reanudar el juicio oral contra el expresidente Martinelli.

22 El abogado Carlos Carrillo manifestó que a pesar de que la información sobre la decisión del Instituto de Medicina Legal se filtró a los medios de comunicación, la defensa no había sido notificada. Explica que no ha habido respeto a la confidencialidad del estado de salud de Ricardo Martinelli , porque se ha festinado en los medios de comunicación con las afectaciones que este padece, algo que no puede ser. A pesar de la condición de salud que afecta al aspirante a diputado por el circuito 8-8, la oficina de prensa del Órgano Judicial informó que la audiencia de juicio oral contra Martinelli por supuestas escuchas telefónicas se reanudará el próximo viernes a las 9:00 a.m., en plaza Ágora. Durante esta audiencia, le corresponderá al Ministerio Público , a través del fiscal Ricauter González , sustentar su teoría del caso y los elementos que tiene para acusar al exmandatario de la República. La fiscalía deberá evacuar sus pruebas testimoniales, periciales y documentales. VEA TAMBIÉN: Kenia Porcell no tiene impedimento para investigar a Rolando López y Fernando Berguido Luego de que la fiscalía evacúe todas sus pruebas, corresponderá a la querella autónoma hacer lo propio y por último la defensa del expresidente Martinelli deberá sustentar su teoría del caso y aportar sus elementos para comprobar su inocencia dentro de este proceso que enfrenta. En reiteradas ocasiones la defensa del aspirante a la alcaldía capitalina ha señalado que cuenta con elementos suficientes para probar la inocencia del expresidente dentro del proceso que se le sigue por supuestas escuchas telefónicas. Ricardo Martinelli Berrocal ha indicado que este proceso que enfrenta es netamente político.

