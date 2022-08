Violencia intrafamiliar: esta tecnología ayuda a las víctimas a buscar ayuda en Google

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Unas jóvenes colombianas crearon una extensión, disponible en Google Chrome, para eliminar las brechas en el proceso de denuncia.

Por infobae.com

Se trata de Loto , una herramienta que busca ayudar a las personas que estén siendo agredidas por sus parejas u otros familiares, a enviar una señal de ayuda a un ser querido o las autoridades correspondientes.

Quienes están detrás de este proyecto son un par de mujeres colombianas, Gisella Herrera y Laura Forero, esta última habló y relató las características del proyecto que también fue exaltado en la serie de IBM COD3RS CHAMPIONSHIP que se encuentra en Amazon Prime.

Laura relata que tomaron como inspiración a la flor de loto para bautizar a este proyecto tecnológico, porque este tipo de planta crece en la adversidad, así como lo hacen muchas mujeres que logran rehacer sus vidas tras relaciones violentas. Cada vez que se activa la cámara del computador la inteligencia artificial busca signos de violencia como lesiones Foto: Andina

La principal motivación para hacer realidad este proyecto tecnológico, fue crear una herramienta de uso sencillo que les permita denunciar estos hechos, especialmente cuando han sido alejadas de sus redes de apoyo o temen ser evidentes a la hora de buscar ayuda.

Esta idea tuvo origen en el año 2020 cuando Laura y Gisella aún cursaban su pregrado de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia; en ese momento la meta era desarrollar un proyecto académico que hiciera uso de algunas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial.

Había que escoger un tema y las estudiantes optaron por buscar una manera de contribuir a la solución de una problemática social, la violencia intrafamiliar .

Dos colombianas crearon una solución en Google para apoyar a las víctimas de violencia intrafamiliar

«En ese año que comenzó la pandemia, me quedaba sorprendida con lo disparados que estaban los índices de violencia en el hogar, no solamente aquí en Colombia sino en todo el mundo….pensé que si yo hubiera estado en una situación así, me gustaría que alguien me hubiera apoyado, entonces así nace Loto», afirma Laura a Infobae.

«Queríamos buscar una manera de apoyar a la víctima, poder de alguna manera acompañarla en esos momentos de incertidumbre…por medio de este proyecto hay una persona que no te conoce pero está dispuesta a brindarte una ayuda, que está ahí para ti y ahí es donde surge esta red de apoyo, para ayudarte en este proceso y por supuesto a ser una mejor versión de ti misma».

Finalmente, el trabajo de las colombianas se extendió más allá del escenario académico cuando durante su exposición en la universidad, fueron descubiertas por una organización canadiense que las invitó a participar en un evento. Hoy en día la extensión de Loto que ya se encuentra disponible para su descarga en Google Chrome, cuenta con icientos de usuarios principalmente de Canadá y Colombia.

Loto: así se puede descargar y usar Cómo instalar la extensión de Loto en Google Chrome. (Loto)

La extensión de Loto consiste en un sistema de inteligencia artificial que se conecta con las principales plataformas de videollamadas como lo son Meets, Zoom o Teams, de esta manera la tecnología se activa cada vez que la cámara se enciende.

Una vez se instale la extensión en el navegador web y se inicie una videollamada, Loto comienza a buscar signos de agresión física para enviar un mensaje alertando sobre la situación a la persona que se haya añadido como red apoyo en el sistema, que pueden ser los padres de la víctimas, amigos u otros familiares.

Así mismo, si la persona no tiene signos evidentes de violencia pero se encuentra en peligro, puede hacer una señal de «x» con las manos para que la extensión envíe el mensaje alertando al contacto de la víctima.

En los casos en los que ha sido la misma víctima quien activa el protocolo de ayuda, la extensión lo toma como una prioridad, por lo que no solo envía un SMS sino también un email y además realiza una llamada automatizada alertando al ser querido.

Vale la pena mencionar que también se puede agregar como contacto a la entidad estatal encargada de atender casos de violencia doméstica en cada país, y así mismo, se pueden agregar voluntarios y ONG que deseen sumarse a la causa.

Estos son los pasos para instalar la extensión Loto en Google Chrome La extensión se puede descargar desde Google Chrome (foto: Una al Día)

1. Ir al sitio web del proyecto, el cual es: https://www.loto.help/

2. Descargar la extensión.

3. Instalarla en el navegador

4. Abrir la extensión y añadir los datos de quién servirá como red de apoyo.

5. Los datos a ingresar son: Teléfono celular, correo electrónico, nombre, y el tipo de relación que tiene con la usuaria o usuario.

Loto Aplicación, en qué consiste

Además de la extensión, Loto también cuenta con una aplicación para celulares (Shutterstock)

La aplicación creada por las desarrolladoras es un juego utilizado como «disfraz» para mantener oculto el verdadero objetivo de la plataforma y no levantar sospechas en el agresor, sin embargo, su misión es realizar acompañamiento a la posible víctima e igualmente enviar señales de alerta.

El juego es similar a Pacman y tras finalizar una partida la plataforma le pide a la persona una fotografía u otro tipo de «retos» que en realidad son pruebas del posible maltrato, de esta manera se almacenan en la aplicación a la vez que son analizadas por el algoritmo.

Así mismo, brinda un acompañamiento más constante a la persona, por ello le envía preguntas como por ejemplo: ¿Cómo te sientes hoy?, con el objetivo de establecer un apoyo y un récord de lo que está ocurriendo.

La aplicación incluye tecnología de chatbot, pero también conecta con personas capacitadas para atender una emergencia. (foto: ZYXME Conversations)

Según Laura, la aplicación también busca identificar otras formas de violencia menos visibles como económica o psicológica y de igual manera ayuda a las personas a tomar una decisión al respecto.

Otra función es «Agente Loto» que en un principio es un chatbot que realiza las preguntas iniciales ya mencionadas, pero cuando se ha identificado una respuesta preocupante, se integra una persona capacitada para brindar apoyo psicológico . Por lo tanto, las ingenierías tienen la meta de comenzar a incluir y contar con el apoyo de organizaciones, entidades y profesionales de la salud.

La aplicación próximamente será lanzada oficialmente en la tiendas virtuales, pues sus creadoras se han asegurado de que esté totalmente lista: «teníamos que probar esta aplicación muy bien porque no puede fallar en un momento importante para nuestros usuarios…queríamos estar completamente seguras de que va a funcionar bien y que va a servir durante todo el proceso y en cualquier momento».

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com