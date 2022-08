Violencia es violencia, venga de donde venga – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Violencia es violencia, venga de donde venga…

Hace pocos días se hizo viral un video que viene a mostrar algo de lo que estoy hablando hace años, el tema de la violencia hacia el género masculino.

La mujer, por alguna u otra razón decidió golpear incluso hasta con un objeto punzo penetrante a su expareja que no hacía otra cosa más que aguantar e intentar protegerse.

Pero bastaba solo que el caballero decidiera defenderse y por ejemplo empujar a la señora, para que todo el peso de le ley le cayese encima y fuese culpado de agresor y de violencia de género.

Menos mal que esto no pasó así y la agresora está ahora en manos de la ley. Otro caso fue el juicio de Jhonny Deep, el actor y su defensa lograron demostrar que las acusaciones hacia él eran infundadas.

También y esto si fue algo ficticio, en la famosa serie la Ley y el Orden, televisaron un caso de un stripper que había sido violado por tres mujeres.

Fue por demás interesante, ver como la defensa desmontaba el argumento de la parte contraria donde se hacía hincapié en la fuerza masculina y en la fantasía de que un hombre esté con tres mujeres a la vez.

Aterrizando… ¿Cuál es mi punto?

Es cierto que más del 90% de los casos el agresor es un hombre.

Es verdad que por muchos años en las sociedades machistas a la mujer se le trataba como a un objeto sexual y que debía soportar todo lo que el hombre le hacía incluyendo la agresión física.

No podemos negar que todavía hoy hay países cuyas culturas minimizan física y psicológicamente a sus mujeres llegando hasta la ablación ( mutilación de órganos genitales) para que no sientan placer.

Eso no tiene discusión, por ello, se estructuró todo un entramado de leyes en todo el mundo para proteger a la mujer y casos como el movimiento Me too visibilizó situaciones dantescas de abuso.

En Chile hoy en día, hay también una propuesta para liberar de culpa a aquellas mujeres que en su defensa asesinaron a sus agresores y que hoy pagan condena ( yo apoyo esa posición )

Pero ¿qué pasa cuando es el hombre la víctima? ¡¿te dejas someter por tu esposa?!

La burla y muchas veces hasta la aprobación social cuando una mujer le da su tate´quieto ¡ a su pareja.

Para el hombre, denunciar es someterse al escarnio público, es que duden de su palabra, porque así la ley se llame contra la violencia de género.

Pareciera que solo aplica al género femenino. Lo que planteo, es que en todo caso se debe demostrar la culpabilidad, que no puede pesar más la voz de la mujer por ser mujer.

Aquí hablamos de víctima independientemente del género, hay un agresor y un agredido.

Hay que fomentar la denuncia en mujeres como en hombres, que ven su vida amenazada tanto que en la desesperación muchas veces toman la lay por su propia mano.

Violencia es violencia, venga de donde venga Violencia es violencia, venga de donde venga, y si a usted amigo lector, su esposa lo insulta, minimiza, ignora, también está ejerciendo sobre usted un tipo de maltrato, que por cierto, ampara la ley, no se sienta menos hombre.

Yo también soy incapaz de poner un dedo encima a una mujer, ni siquiera de insultarla, sin embargo, ella (la mujer) por su sola condición de serlo, no tiene el derecho a la agresión sobre el hombre.

Atención, quiero que quede muy claro, que defiendo a la mujer, que apoyo su defensa, por la equidad, que la admiro, respeto y amo.

Vengo del vientre de una, tengo hermanas, esposa e hija, pero no tolero que una de ellas mancille a su género, porque violencia es violencia venga de donde venga.

@gatotell / Coach profesional, Master PNL

Lea más artículos y reflexiones de Guillermo Tell Trocóniz haciendo CLICK AQUÍ

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com