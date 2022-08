Violencia en Haití deja 188 muertos entre abril y mayo

Entornointeligente.com /

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) denunció este lunes un saldo de 188 muertos, 120 heridos y 12 desaparecidos entre abril y mayo pasados por la guerra de bandas armadas que se disputan el control de la ciudad capital, Puerto Príncipe.

«Aunque Puerto Príncipe ha visto un fuerte aumento de la violencia armada desde 2018, el número de enfrentamientos en estas comunas ha sido extremadamente pesado y rara vez se ha documentado en un período de tiempo tan corto en la historia reciente del país», aseveró la Binuh en un comunicado.

Sólo entre el 24 de abril y el 16 de mayo, pone como ejemplo la oficina de Naciones Unidas, 92 civiles fueron asesinados, 96 integrantes de bandas perecieron en las confrontaciones y unas 120 personas fueron impactadas por municiones de armas de fuego.

— BINUH (@BINUH_UN) August 1, 2022 «Armados con rifles de asalto, pero también con machetes y bidones de gasolina, las bandas no perdonaron a nadie. Mujeres y niños de apenas un año son ejecutados en sus casas y sus cuerpos quemados. Niños de unos diez años, acusados de dar información a grupos rivales, son tiroteados en lugares públicos», refleja el informe.

Igualmente se han producido decenas de casos de abuso sexual, incluyendo a niños, un método que utilizan bandas rivales como venganza o imposición del estado de terror.

Alrededor de 16.000 personas han sido desplazadas de sus hogares para refugiarse en lugares inusitados o en casa de familiares para resguardarse del ambiente de caos imperante, destaca el informe.

Se conoce que los grupos más implicados en estos actos criminales son las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo y otros asociados, como el G9 en famille et alliés o G-9 y el G-Pèp.

Tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021, el clima de violencia en Haití se ha intensificado progresivamente hasta la ingobernabilidad, expresada con enfrentamientos callejeros, asesinatos, violaciones, asaltos, destrucción y secuestros que tienen poca o ninguna respuesta de las autoridades, han denunciado organismos humanitarios.

