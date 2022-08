Violación sexual: cuáles son las sanciones para los agresores [video]

Entornointeligente.com /

«Lamentablemente nuestra cultura está muy impregnada de la violencia sexual por causa del machismo. Estos hechos colocan a la mujer en un rol de subordinación con respecto al varón. No debemos olvidar que en el país llevamos apenas 41 o 42 años del reconocimiento de igualdad entre el hombre y la mujer», precisó en Andina Al Día . Sostuvo que el violador no nace sino se construye en una sociedad donde el varón cree tener el poder sobre la mujer. «Un violador se construye y nosotros, en el Perú, tenemos una fábrica. Vivimos en una cultura autoritaria y esta situación debemos cambiarla desde la infancia y es por eso la importancia de una educación sexual integral en los niños y niñas». Puedes leer: Mimp: trabajo y estudios de las mujeres son interrumpidos por actividades de cuidado Según el sistema de las Naciones Unidas, en el Perú cada día se registran 16 casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual, los que en su gran mayoría no son denunciados ante los órganos de justicia correspondientes. Las penas para los violadores en el país, refirió, son bastante severas y oscilan entre los 15 y 25 años de prisión e incluso puede sancionarse con cadena perpetua, dependiendo del conjunto de agravantes y de la edad o condición de la víctima. «Yo creo que las penas son bastante elevadas pero lo que ocurre es que no hay una sanción. Entonces el problema está en la valoración de las pruebas, la forma en que se acopien y la investigación que se realice sobre el caso. Se piensa que todas las pruebas deben estar en el cuerpo de la víctima, que ella debe tener una pierna quebrada y esto no necesariamente es así», subrayó. Recordó el caso de una mujer de 20 años abusada sexualmente en Ica el año 2020 y que su denuncia fue desestimada por tres jueces debido a que la prenda íntima que utilizaba, al momento de la violación, era de color rojo y de encaje, lo cual fue interpretado por los magistrados como que ella estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales. Por eso, la especialista manifestó que es necesario que las facultades de derecho de las universidades ajusten los procesos de formación de sus estudiantes en materia de valoración de pruebas e interpretación de los hechos sin ningún sesgo machista sobre todo en casos de violación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Penas para violadores De acuerdo con la Ley N° 30838, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para Fortalecer la Prevención y Sanción de los Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexuales, las penas para los violadores son las siguientes: – La imprescriptibilidad. Los delitos sexuales que se cometan contra menores y mayores de edad no prescriben. Esto significa que las víctimas tienen la alternativa de denunciar el hecho cuando estén preparadas para hacerlo. – Cadena Perpetua. Para los violadores que abusan de menores de 14 años de edad. – Las proposiciones con fines sexuales a niños, niñas y adolescentes (cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero). Son reprimidas con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, y medie el engaño, la pena será no menor de 6 ni mayor de 9 años. Puedes leer: Violación sexual contra niños y adolescentes: preguntas y respuestas para prevenirla -Abuso sexual a mayores de edad. Se considera violación sexual cuando exista la falta de libre consentimiento, no solo cuando haya violencia o grave amenaza. La pena privativa de la libertad será de 20 a 26 años para quienes cometan el delito. – Agresor. Si es un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima, también será sancionado con una pena privativa de la libertad entre 20 a 26 años. – Estado de vulnerabilidad. Quien cometa el delito después de haber puesto a su víctima en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Más en Andina: El @Minsa_Peru implementa módulos de atención para casos de maltrato infantil y adolescente https://t.co/aX9JCRUAWe ?? Ofrecen atención especializada para la recuperación física y emocional de menores de edad víctimas de violencia pic.twitter.com/RsWL3uM4jv

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 20, 2022 (FIN) ICI/RRC Publicado: 6/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com