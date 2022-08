Viola Davis se une a la precuela de Los juegos del hambre

Entornointeligente.com /

Davis dará vida a Dra. Volumnia Gaul, la creadora principal de los décimos Juegos del Hambre anuales y será Francis Lawrence , quien dirigió tres de las cuatro películas de Los Juegos del hambre , quien vuelve para dirigir y también producir esta película, junto a la productora de la franquicia inicial Nina Jacobson y su socio Brad Simpson . Por su parte Suzanne Collins y Tim Palen serán los productores ejecutivos.

¿De qué trata The Ballad of Songbirds and Snakes? La historia de este nuevo proyecto se centrará años antes de lo visto en la saga anterior. Antes de que se convirtiera en el tiránico presidente de Panem, Coriolanus Snow, de 18 años, este es la última esperanza para su linaje que se desvanece, una familia que alguna vez fue orgullosa y que cayó en desgracia en un Capitolio de la posguerra.

Con los décimos Juegos del Hambre anuales acercándose rápidamente, el joven Snow se alarma cuando lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray capta toda la atención de Panem cantando desafiante durante la ceremonia de cosecha, Snow cree que podría cambiar las probabilidades a su favor. Uniendo sus instintos para el espectáculo y su nuevo conocimiento político, la carrera contra el tiempo de los jóvenes protagonistas para sobrevivir finalmente revelará quién es un pájaro cantor y una serpiente.

Además de Davis el elenco cuenta con Tom Blyth como el joven Coriolanus Snow, Rachel Zegler será Lucy Gray Baird, Hunter Schafer como la prima y confidente de Snow, Tigris Snow y Peter Dinklage como Casca Highbottom, decano de la academia.

