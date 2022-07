Viola campaniça ‘cruza-se’ com voz moçambicana e música eletrónica em Évora

Entornointeligente.com /

O som característico da viola campaniça ‘cruza-se’ com a voz de sotaque moçambicano e a música eletrónica no espetáculo de abertura da edição deste ano do festival Artes à Rua, em Évora, marcado para esta quinta-feira.

Intitulado «Revoada», o espetáculo, em estreia, sobe ao palco instalado na Praça do Sertório, às 21:30, e é protagonizado pelo músico alentejano António Bexiga (viola campaniça) e pelos moçambicanos Lenna Bahule (voz) e Dercio Gomate (eletrónica).

O espetáculo assenta na «ideia das migrações» e na necessidade de as pessoas se movimentarem «de um sítio para o outro com a expectativa de ficar melhor», disse o músico António Bexiga, em declarações à Lusa.

Subscrever Segundo o artista alentejano, os três prepararam para esta atuação nove faixas, todas originais, as quais foram criadas agora durante uma residência artística em Évora e, anteriormente, em encontros em Moçambique e ‘online’.

Também em declarações à Lusa, a cantora moçambicana Lenna Bahule mostrou-se satisfeita com o repertório criado para o espetáculo, notando que os três músicos trabalharam «com textura sonora e trilha sonora também».

«Acho que temos essa veia criativa de conseguir compor músicas que falam sobre paisagem, músicas que não são literais e que não são no formato de canção, mas são muito no formato dessa intenção muito mais do que a coisa literal», sublinhou.

Já a viola campaniça, reconheceu Lenna Bahule, funcionou como «o grande guia» para os dois artistas moçambicanos, pois, dos três, o António Bexiga é quem «tem mais experiência na composição e na criação».

«A viola campaniça foi guia para nós. A partir daí, até por questões práticas de tom, fui acrescentando a minha camada vocal e, depois, veio o Dercio para dar esse corpo» às faixas musicais, acrescentou.

O músico moçambicano Dercio Gomate afirmou à Lusa que «a viola campaniça acompanha muito bem os ritmos vocais que a Lenna compõe» e que o espetáculo junta ainda «esses dois mundos à eletrónica para tentar fazer o som crescer mais».

«Revoada», uma das estreias, é um dos 52 espetáculos da edição deste ano do festival Artes à Rua, que se prolonga até 14 de agosto, promovido pela Câmara de Évora.

De acordo com o diretor artístico do evento, Luís Garcia, esta 4.ª edição do certame conta com 198 artistas, vindos de Portugal e também do Brasil, Cabo Verde, Chile, Cuba, Espanha (Galiza e Catalunha), Itália, Japão, Marrocos, Moçambique e Nigéria.

O programa, que vai animar o espaço público de Évora, como ruas e praças, contempla vários espetáculos: da música à dança do teatro, da performance ao circo contemporâneo e artes visuais.

