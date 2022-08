Vinted é alvo de ataque de burlões online

Entornointeligente.com /

A plataforma online Vinted tem sido alvo de ataque por burlões . Segundo o Portal da Queixa, a empresa lituana de compra, venda e troca de artigos recebeu várias denúncias de utilizadores portugueses que ficaram lesados por terem sido enganados com esquemas fraudulentos.

A empresa confirmou ao PÚBLICO que, desde o início do ano e até ao momento, foram registadas 92 queixas relativas a burlas, sendo que só nos últimos dois meses houve 46 — um aumento que fez subir as reclamações relativas a esquemas fraudulentos de 43% para 64% do total de casos denunciados.

Quando alguém se torna usuário da plataforma é desde logo alertado para as precauções que deve ter, de forma a seguir todas as medidas de segurança anunciadas pela Vinted.

«Como comprar com confiança e pagar em segurança», adverte a marca aos consumidores. Ainda assim, existem inúmeros consumidores que acabam por ser burlados.

A forma mais comum desta prática é através do MB Way . » O esquema identificado acontece mais a quem procura vender artigos», explica um dos membros da Vinted.

Nádia Coelho, uma das utilizadoras da plataforma, partilha a sua reclamação no Portal da Queixa: «O primeiro cartão não deu e coloquei outro cartão de outra conta. Foram ao todo 400 euros de burla», conta. A consumidora tinha recebido uma mensagem através da plataforma com a indicação de que teria de associar um cartão MB Way com saldo de 200 euros .

As autoridades lançam alertas e fazem recomendações de segurança, tais como, recusar pagamentos por MB Way e não partilhar o PIN com outras pessoas.

A Vinted é um mercado livre online de compra, venda e troca de artigos novos ou em segunda mão, com sede na Lituânia.

