Vinos naturales, orgánicos y biodinámicos

Entornointeligente.com / Miami – El pequeño restaurante de cocina catalana Niu Kitchen en el downtown de Miami en los Estados Unidos , me sorprendió porque en su carta de vinos de 100 etiquetas, 92 tenían certificación de naturales. Estas botellas están de moda y buscan satisfacer a quienes quieren tomar vinos como los que se hacían hace más de 2.000 años. El vino natural es lo más cercano a la primera definición de vino, jugo de uva fermentado. La vendimia se hace a mano y para la vinificación (preparar el mosto y hacer la fermentación) no se añade ni se quita nada. Asimismo tienen un bajísimo o nulo uso de sulfitos para su conservación. Se supone que el resultado es el fiel reflejo de lo que la tierra da. Estos vinos no son de guarda y se deben tomar jóvenes, probé dos tintos, El Colo (2017) un norteamericano elaborado con la cepa Garnacha de la zona de California, y Allipalla (2016) de Maule en el centro de Chile, un blend de Monastrell con Garnacha. Estos vinos son rústicos, pueden ser turbios y normalmente muy ligeros. El californiano fue un fracaso, solo sirvió como experiencia pero no dejó nada. Por otro lado el chileno, que tenía paso por barrica fue frutoso, suave, refrescante y con toques tostados que le dieron cierta complejidad. En nuestras tiendas no hay vinos naturales, los que sí se encuentran son con certificación de orgánicos (bodega chilena Cono Sur y argentina Chakana) y biodinámicos (bodega española Torremilanos), aparte de los de alta producción que son más del 90% de la oferta en las perchas. Los orgánicos básicamente son los que no usan en el cultivo de la vid, fertilizantes, herbicidas ni pesticidas , deben reemplazar estos químicos con elementos que no contaminen la tierra. Para hacer el vino, incluyen elementos saludables que lo conviertan en el mejor producto posible y que garanticen su conservación. Realicé la cata del Merlot reserva de Cono Sur y el Malbec Estate Selection de Chakana. Ambos vinos han pasado por un proceso de crianza en barricas de roble francés, filtrados antes de ser embotellados y contienen sulfitos para mantenerlos estables durante la guarda. Además su concentración de aromas y sabores de frutas rojas de bosque son muy agradables, altas y persistentes. La biodinámica incluye los criterios de la agricultura orgánica y ecológica (amigable con el medio ambiente) , pero los encuadra en un contexto mucho más amplio, teniendo en cuenta el ciclo de las estaciones climáticas y las fases de la Luna, así como la influencia de otras fuerzas benéficas cósmicas o terrestres. Con estas especificaciones probé un Rivera del Duero, Tempranillo Colección 2014, elaborado en la bodega Torremilanos, única en la ciudad con esta certificación. Este vino fantástico que ha pasado por 32 meses de crianza en barrica, es limpio, de color rojo rubí profundo, tiene aromas de frutas de bosque (mora, cereza y frutilla) bien maduras, con una importante presencia de madera. En boca sus taninos son delicados y pasan dejando una agradable untuosidad envuelta en fruta, madera y especias, sabores que continúan por largo rato. Puede ser que los vinos naturales sean la tendencia actual, que algunos excéntricos consideren son lo mejor y que incluso en el futuro estén presentes en las grandes cenas de los más prestigiosos restaurantes del planeta , pero yo me quedo con los vinos que tengan la mejor calidad posible, elaborados protegiendo la tierra, usando técnicas amigables con el medio ambiente y aprovechando toda la tecnología disponible en el momento. (O) LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com