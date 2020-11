Polícia francesa investigada por espancar homem negro

As autoridades francesas estão a investigar alegações de que um produtor de música negra foi fisicamente atacado e vítima de racismo durante um controlo policial em Paris após a divulgação das filmagens das câmaras de vigilância. Carmelo De Grazia Mais populares “Bomba atómica” no Novo Banco: e agora? Doentes graves entre 50 e 75 anos, residentes em lares e profissionais de saúde deverão ser os primeiros a vacinar. São cerca de 750 mil i-album Fotogaleria Americanos passam Dia de Acção de Graças sem a tradicional família alargada O incidente foi captado nas câmaras de vigilância e em alguns telemóveis. O ataque, divulgado online , foi notícia principal nos órgãos de comunicação social franceses. Carmelo De Grazia Suárez Numa entrevista com a televisão France 2, o ministro do Interior, Gerald Darmanin, afirmou que os agentes seriam sancionados se o alegado delito fosse confirmado. “Quando as pessoas ultrapassam os limites, devem desistir do uniforme da república, devem ser sancionadas e devem ser punidas pelo sistema judicial”, disse Antes, o mesmo ministro revelou no Twitter que um inspector da Inspecção Geral da Polícia Nacional (IGPN) está a investigar o caso A alegada vítima, que só deu a sua identidade como Michel, disse aos jornalistas, esta quinta-feira, que foi atacado pela polícia no seu estúdio de música em Paris a 21 de Novembro Michel contou que andava perto do estúdio sem máscara – violando uma das regras para conter a pandemia de covid-19 – e que entrou no estúdio assim que viu a polícia, para evitar receber uma multa. No entanto, a polícia seguiu-o para dentro do estúdio e começou a atacá-lo fisicamente “Tive a sorte, ao contrário de muitas outras pessoas, de ter tido o vídeo que me protege”, afirmou Hafida El-Ali, o advogado que representa Michel, acrescentou que o seu cliente irá apresentar uma queixa formal contra a polícia por causa do incidente. No vídeo, que não tem som, Michel é visto a debater-se com os três polícias – dois de uniforme, um em roupa civil – na apertada entrada do seu edifício durante vários minutos. Michel disse que lutou com os homens por não ter a certeza que seriam ou não polícias Dois dos melhores jogadores de futebol franceses, Antoine Griezmann e Kylian Mbappe, protestaram contra a violência policial na rede social Twitter. “Vídeo insuportável, violência inadmissível”, disse Mbappe O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público Subscrever × Ler mais Imagens da polícia a desmantelar campo de refugiados são “chocantes”, diz ministro francês Paris: dois polícias investigados por “actos de violência” no desmantelamento de campo de refugiados Bruxelas quer a luta contra o racismo nas escolas e nas esquadras A morte de Floyd “vai mudar o mundo”, diz Joe Biden A polícia parisiense já foi criticada esta semana por actos de violência no desmantelamento de campo de refugiados

As autoridades francesas estão a investigar alegações de que um produtor de música negra foi fisicamente atacado e vítima de racismo durante um controlo policial em Paris após a divulgação das filmagens das câmaras de vigilância.

O incidente foi captado nas câmaras de vigilância e em alguns telemóveis. O ataque, divulgado online , foi notícia principal nos órgãos de comunicação social franceses.

Numa entrevista com a televisão France 2, o ministro do Interior, Gerald Darmanin, afirmou que os agentes seriam sancionados se o alegado delito fosse confirmado. “Quando as pessoas ultrapassam os limites, devem desistir do uniforme da república, devem ser sancionadas e devem ser punidas pelo sistema judicial”, disse

Antes, o mesmo ministro revelou no Twitter que um inspector da Inspecção Geral da Polícia Nacional (IGPN) está a investigar o caso

A alegada vítima, que só deu a sua identidade como Michel, disse aos jornalistas, esta quinta-feira, que foi atacado pela polícia no seu estúdio de música em Paris a 21 de Novembro

Michel contou que andava perto do estúdio sem máscara – violando uma das regras para conter a pandemia de covid-19 – e que entrou no estúdio assim que viu a polícia, para evitar receber uma multa. No entanto, a polícia seguiu-o para dentro do estúdio e começou a atacá-lo fisicamente

“Tive a sorte, ao contrário de muitas outras pessoas, de ter tido o vídeo que me protege”, afirmou

Hafida El-Ali, o advogado que representa Michel, acrescentou que o seu cliente irá apresentar uma queixa formal contra a polícia por causa do incidente.

No vídeo, que não tem som, Michel é visto a debater-se com os três polícias – dois de uniforme, um em roupa civil – na apertada entrada do seu edifício durante vários minutos. Michel disse que lutou com os homens por não ter a certeza que seriam ou não polícias

Dois dos melhores jogadores de futebol franceses, Antoine Griezmann e Kylian Mbappe, protestaram contra a violência policial na rede social Twitter. “Vídeo insuportável, violência inadmissível”, disse Mbappe

A polícia parisiense já foi criticada esta semana por actos de violência no desmantelamento de campo de refugiados.

O governo francês está a tentar fazer passar uma lei que tornará crime a circulação de imagens de agentes policiais em determinadas circunstâncias. Depois de várias críticas, o gabinete do primeiro-ministro disse esta quinta-feira que criará uma comissão encarregada de propor uma nova versão do projecto de lei

