Vinhos. Setor pede apoio extraordinário ao Governo

A Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas (ANCEVE) diz que há produtores à «beira da falência» e pede apoios aos Governo.

«O aumento continuado dos preços das matérias-primas, dos materiais de engarrafamento, dos transportes e dos custos em geral, está a levar inúmeros pequenos e médios produtores à beira da falência», lamenta. Situação que acontece no momento em que se inicia uma nova vindima.

A ANCEVE diz que a fileira «vê com tristeza» que o Ministério da Agricultura, «que deveria facilitar e apoiar o desenvolvimento do setor, é hoje uma estrutura fragilizada, excessivamente burocratizada, despojada de estratégia e sem rumo».

E lembra que «deveria ter força para impedir as cativações financeiras que vêm retirando muitos milhões de euros dos cofres do IVV e do IVDP, dinheiro do setor que deveria ser investido na promoção internacional dos vinhos de Portugal».

A ANCEVE diz então que «é urgente e imperioso que, neste momento tão dramático e excecional, o Governo aceite agilizar um plano extraordinário de apoio à fileira do vinho», defendendo apoios à tesouraria e lembrando que o preço dos combustíveis disparou.

