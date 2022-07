Vingegaard aprende a mandar en el Tour de Francia

Entornointeligente.com /

Cuesta ver tras el rostro aniñado del danés Jonas Vingegaard la estatura de un patrón del pelotón, pero en las rampas del Alpe d’Huez, donde defendió por vez primera el maillot amarillo del Tour de Francia , de los zarpazos del esloveno Tadej Pogacar , el líder de la carrera comenzó a comportarse como un capo.

En poco menos de un año, el ciclista escandinavo ha pasado de ser casi un desconocido a convertirse en el máximo favorito para ganar el Tour , lo que le obliga a cambiar de dimensión.

A sus 25 años, casi sin palmarés a sus espaldas, Vingegaard es ahora el blanco de todos los ataques, el centro de atención mediático y eso genera una presión que le obligará a madurar como un campeón a riesgo de dejar escapar una oportunidad histórica.

«Es alguien muy tímido, humilde, pero también muy profesional, está muy bien rodado y el equipo le va a ayudar mucho» , asegura a Efe su compatriota Michael Rasmussen, que sabe bien lo que significa la presión de ir vestido de amarillo.

En 2007, cuando lideraba la prueba, fue apartado de la carrera, incapaz de soportar el acoso de la prensa que reveló que había mentido sobre su paradero para evitar controles antidopaje en periodo de entrenamiento.

«He madurado» Para el danés, su compatriota tendrá ahora que demostrar una personalidad fuerte, como empezó a dejar ver camino de Alpe d’Huez. Vingegaard no se amilanó ante los ataques de Pogacar, incluso ante sus intentos de intimidación.

El esloveno le observó, le lanzó una sonrisa para tratar de probar su estado de nerviosismo, pero el danés, templado, le respondió con el mismo gesto.

Desde el Vingegaard que el año pasado se vio obligado a soportar el peso del equipo Jumbo, uno de los más fuertes del pelotón, hasta el que ahora rueda de amarillo, han pasado muchas cosas por la cabeza del danés.

«He madurado, no soy el mismo corredor que el año pasado. He crecido mentalmente, me he dado cuenta de que tengo el nivel para estar entre los mejores y tengo más confianza. Creo en mi. Y con esa fe voy a proteger este maillot amarillo», aseguró.

El año pasado apenas enseñó las garras. Un ataque en el Ventoux que dejó al descubierto algunas griegas en la fortaleza de Pogacar, pero insuficientes para hacerle temblar. Vingegaard era el jefe de filas de su equipo por descarte, tras la caída sufrida por Primoz Roglic.

El ciclista esloveno Tadej Pogacar del UAE Team Emirates cruza la línea de meta para ganar la 6ª etapa del Tour de Francia 2022 sobre 219,9 km de Binche a Longwy, Francia, el 07 de julio de 2022. (Ciclismo, Francia, Eslovenia) EFE/EPA/YOAN VALAT Capitán del equipo más poderoso Era entonces un ciclista bisoño, al que le bastó el respaldo de su equipo para alcanzar el segundo puesto en París.

Pero el retraído joven ha ido sacando su personalidad. Lo hizo en la pasada Dauphiné, donde a regañadientes se plegó a Roglic pese a que sus piernas parecían tener más potencias que las del esloveno.

En el Tour se ha revelado como el capitán del navío más poderoso. «Su equipo es su mejor escudero», reflexiona Rasmussen, que cree que tanto en la carretera como fuera le van a proteger de todos los ataques.

«Es un equipo increíble, solo leer los nombres de los corredores ya intimidará a muchos de atacar», señala el exciclista.

Pero el barco necesita un capitán y Vingegaard tendrá que colocarse al timón en los momentos clave.

Favorito «Para mi ha sido muy revelador lo que ha pasado en el Alpe d’Huez. A la hora de la verdad ha respondido. Y creo que Pogacar ha sido menos ofensivo de lo que esperaba», dijo Rasmussen.

En la piel de Vingegaard, de 25 años, comienzan a brotar escamas de campeón a medida que crecen sus opciones de victoria.

El danés está en el lugar adecuado para convertirse en el próximo ganador del Tour. «Creo que Pogacar es más fuerte, pero veo a Vingegaard como e principal candidato», asegura Rasmussen. EFE

