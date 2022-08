Vindouro com recorde de inscritos, Óscar Geadas e Tony Carreira

Entornointeligente.com /

A 20.ª edição da Vindouro tem este ano uma «participação recorde» de produtores de vinho inscritos, avançou, à agência Lusa, o presidente da Câmara de São João da Pesqueira. Este ano, haverá um horário especial de comboio, anunciou.

«São 20 anos de Vindouro e, em 15 dias de inscrições abertas para marcar presença no evento, já temos uma participação recorde de produtores de vinho o que é difícil, porque ela acontece na altura de plena vindima, o que dificulta a presença», disse Manuel Cordeiro.

O presidente do Município de São João da Pesqueira explica que, no ano em que acontece a 20.ª edição desta festa do vinho do Douro, e o regresso após a pandemia de covid-19, «a ideia é manter o conceito, mas fazer com que cresça mais».

«Apesar de reconhecer que Setembro pode dificultar a presença dos produtores, não escondo que o que seria bom era ter sempre entre 70 e 100 produtores de vinho aqui da nossa região do Douro», sublinha.

Do programa, que acontecerá entre 2 e 4 de Setembro, consta a presença do chef Óscar Geadas, detentor de uma Estrela Michelin, «no jantar pombalino que é uma referência na Vindouro e um dos momentos altos» do evento.

«O jantar, com toda a animação e o desfile pombalino é uma das maiores referências do evento, é o que marca a diferença em relação às outras feiras de vinhos. O jantar é na sexta-feira e o desfile acontece no sábado», apontou.

O autarca anunciou ainda que «o famoso leilão do vinho do Porto, outra das referências da Vindouro, também é no sábado e no domingo, e é outro dos momentos altos esperados» para este fim-de-semana dedicado aos vinhos do Douro.

Comboio especial Com «um investimento muito grande» por parte do Município, «será sempre na ordem dos 350 a 400 mil euros», este ano «há muitos mais parceiros, porque perceberam que era uma feira interessante para o território» da região, refere Manuel Cordeiro.

«Este ano conseguimos que a CP tenha um comboio específico que sai daqui no sábado mais tarde do que o costume e nós fazemos o transporte para a estação, para quem quiser vir do Porto de comboio para visitar e jantar na Vindouro», realçou.

Manuel Cordeiro explica que «desta forma é muito fácil as pessoas se deslocarem da cidade do Porto à Vindouro, sem o fazerem no seu automóvel e por um preço de um bilhete normal de comboio».

Outra «particularidade do evento é que na tenda dos vinhos, que terá mil metros quadrados, só para os vinhos e arte, haverá uma exposição de escultura e outras de Eduardo Tavares». O artista, natural de São João da Pesqueira e professor de Belas Artes no Porto, «terá uma série de obras espalhadas na tenda dos vinhos, já que os outros produtos como o azeite, por exemplo, estarão numa tenda diferente».

Os três dias de certame contam ainda com animação nocturna no palco e, da agenda, fazem parte também, na sexta-feira, actuações de Tony Carreira, no sábado, Fernando Daniel, e, no domingo e último dia, Bárbara Bandeira.

A 20.ª edição da Vindouro tem inauguração marcada para o dia 2 de Setembro, pelas 17h, e «a presença confirmada do Presidente da República», Marcelo Rebelo de Sousa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com