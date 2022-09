Entornointeligente.com /

Sep 15, 2022

Vinculando la economía de Guyana

con la educación

«La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a las personas que se preparan para él hoy». Malcolm X

El desarrollo de Guyana podrá despegar con una educación adecuada para los nacionales junto con políticas que apoyen la generación de nuevas oportunidades.

Por Lorraine Sobers /OilNOW

Si la educación es el pasaporte, las visas que contiene representan el acceso a destinos y resultados específicos. Hoy quiero dirigir su atención a la «visa» de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y los sectores de apoyo necesarios para acceder al desarrollo empresarial basado en la tecnología para Guyana.

El experto en energía, el profesor Anthony Bryan, estima que Guyana puede ganar alrededor de 200.000 millones de USD del sector del petróleo y el gas en los próximos 25 años con más de 120.000 millones de USD de los actuales acuerdos de participación en la producción y regalías. Muchos han expresado su preocupación por la necesidad de una g estión cuidadosa de esta abundante ganancia inesperada. Guyana es un país en desarrollo que desea desesperadamente implementar mejoras radicales en varios sectores, incluidos el transporte, la energía, las comunicaciones, la atención médica, la agricultura y la educación. La educación ha sido identificada como un eje del continuo desarrollo socioeconómico del país.

La cita de apertura de Malcolm X resume la tercera entrega de la Transforming Guyana Series , organizada por el Guyana Business Journal y el Caribbean Policy Consortium bajo el tema» Education and the Oil & Gas Windfall » («La educación y la ganancia inesperada del petróleo y el gas»). El panelista, el profesor Cardinal Warde, director ejecutivo de Caribbean Science Foundation, abogó por la inversión en educación STEM desde la escuela primaria en adelante. Esta «visa», sugiere, permitirá el acceso a habilidades, productos y servicios basados ​​en tecnología que pueden contribuir significativamente a la economía de Guyana. Se necesita inversión gubernamental en laboratorios modernos, programas de formación de docentes, equipos y compromiso público para establecer STEM como un contribuyente significativo de la economía de Guyana en el sector energético y más allá. Guyana se beneficiará de la educación STEM que convierte los petrodólares en una economía diversa, competitiva y resiliente.

En su artículo del 2019 «Creación de un pilar económico basado en STEM para el Caribe: un plan», el Dr. Warde y la Dra. Dinah Sah describieron el papel de los ingenieros y científicos en la economía al observar que estos profesionales pueden usar matemáticas y análisis de nivel superior. habilidades «para diseñar, investigar e inventar nuevas tecnologías… y poner en marcha empresas de tecnología que construyan productos competitivos a nivel mundial». Sin embargo, esta no es una práctica generalizada en la región del Caribe.

Señalaron: «Los ingenieros y científicos del Caribe aún no están lo suficientemente involucrados en proyectos de vanguardia de la innovación, por ejemplo: (a) encontrar el diseño óptimo de circuitos de bajo consumo para la próxima generación de teléfonos celulares, (b) encontrar soluciones más inteligentes formas de codificar señales para que podamos empaquetar más contenido de voz o video en un ancho de banda asignado en el espectro electromagnético; (c) diseñar la próxima generación de Internet; (d) diseñar nuevos modelos informáticos y sistemas de software para el pronóstico del tiempo…»

Hay oportunidades disponibles en varios niveles de habilidades dentro de STEM, no solo para científicos e ingenieros. Existe una necesidad real de técnicos para reparar y mantener dispositivos, maquinaria y sistemas complejos que se encuentran en campos de ingeniería tradicionales como la ingeniería química, eléctrica, mecánica, petrolera e industrial y, en campos emergentes, como la ingeniería biomédica, la ingeniería bioeléctrica y la biología computacional. .

¿Pueden los tecnócratas, empresarios, ingenieros y científicos emergentes de Guyana ser innovadores, inventores y disruptores sin la capacidad y la confianza para hacer más que copiar y pegar? Ciertamente no puede. Guyana perderá muchas, muchas oportunidades si no hay suficientes graduados en STEM capacitados para pensar críticamente y desarrollar soluciones innovadoras que conduzcan al desarrollo de nuevos negocios.

Puede ser un desafío para los guardianes y los tomadores de decisiones al frente del liderazgo evaluar de manera realista el potencial de las nuevas ideas. Además, los inversionistas del Caribe pueden tener aversión al riesgo de invertir en tecnologías innovadoras que no se fabrican en los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, China, Alemania y similares. Se necesita un crecimiento rápido en las empresas STEM que trabajan en Guyana para brindar oportunidades reales que traduzcan la experiencia técnica en otras industrias.

Ha habido llamamientos para que la diáspora guyanesa satisfaga las necesidades anticipadas del rápido crecimiento y desarrollo en curso. El informe «La diáspora guyanesa» publicado en 2020 por el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos da algunos indicios de la situación actual:

«Casi el 90 por ciento de los ciudadanos guyaneses con educación de nivel terciario y el 40 por ciento de aquellos con educación secundaria emigraron de Guyana entre 1965 y 2000… Según estas estadísticas, se cree que Guyana tiene uno de los niveles más altos de «fuga de cerebros». de cualquier país de la Tierra.»

El informe también identifica desafíos para involucrar a la diáspora guyanesa por parte del gobierno: «recursos muy limitados… para llevar a cabo esfuerzos organizados de participación con la comunidad de la diáspora ha sido a veces percibido por la diáspora como indicativo de la indiferencia del gobierno e incluso de mal trato por parte de los funcionarios gubernamentales responsables de los asuntos de la diáspora».

Y en segundo lugar, por parte de la población guyanesa local: «La confianza y la voluntad de participar en Guyana de los miembros de la diáspora se ven socavadas por los continuos conflictos étnicos, la inestabilidad política y económica y la corrupción…»

El profesor Leyland Lucas, decano de la Escuela de Emprendimiento e Innovación Empresarial de la Universidad de Guyana, destacó varios elementos necesarios para el desarrollo de Guyana. En primer lugar, en esta era posterior a la COVID-19, existe una mayor accesibilidad a la transferencia de conocimientos con investigadores internacionales y la diáspora guyanesa. Los años sabáticos en persona, las visitas institucionales y las nuevas contrataciones pueden ser costosos. Sin embargo, con un mayor uso de la conectividad en línea para la educación y los negocios, se puede lograr una transferencia de conocimiento STEM asequible e impactante.

En segundo lugar, los inversionistas ángeles y los capitalistas de riesgo pueden llenar el vacío de financiamiento que no cubren los bancos y otras instituciones financieras tradicionales. Sin embargo, se necesita un tercer elemento crítico para que esto sea una realidad: legislación y políticas de apoyo en el sector bancario y financiero que faciliten el desarrollo de nuevos negocios. Para acceder al capital, Warde y Sah sugieren soluciones como la participación de redes de inversionistas ángeles y capitalistas de riesgo dentro de la región y la diáspora, el establecimiento de un programa de Investigación y Desarrollo Innovador para Pequeñas Empresas (SBIRD), similar al exitoso Programa de Investigación Innovadora para Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBIR). ) y financiación inicial para empresas existentes que deseen trasladarse a Guyana. En cuarto lugar, el profesor Lucas abogó por las incubadoras de empresas desarrolladas en colaboración con la Universidad de Guyana que aprovechan los nuevos instrumentos financieros.

La discusión anterior muestra que la interconectividad entre sectores no puede ser ignorada. La educación STEM puede convertirse en el medio para lograr un desarrollo socioeconómico sostenible para Guyana a través del espíritu empresarial basado en la tecnología. La educación puede ser el pasaporte, pero no puede ser también el avión, el combustible y el motor, todo al mismo tiempo. El impacto de la educación STEM está íntimamente relacionado con las políticas, la legislatura y el gasto en otros sectores, como los negocios y la banca. La ganancia inesperada de petróleo y gas de Guyana debe invertirse estratégicamente teniendo en cuenta la interconectividad de los diversos sectores y las personas a las que debe servir.

Aunque a menudo no se los representa de manera tan glamorosa como abogados poderosos y médicos heroicos, el simple hecho es que los ingenieros y científicos crean más empleos. Una sólida educación STEM que conduzca al desarrollo de empresas innovadoras y viables basadas en STEM es el camino que llevará a Guyana hacia adelante en el siglo XXI.

