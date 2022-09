Vinculado a Cartes en APF fue uno de los que juzgó cánticos en su contra

Entornointeligente.com /

Con un sol rojizo y una luna teñida , el jueves último Asunción registró el ingreso de una nube de humo que llegó junto con un fuerte viento norte . Los medidores de aire se encontraban en anaranjado, considerando el aire como insalubre . Ayer por la mañana el aire amaneció un poco mejor y pasó a un nivel amarillo, pero era de todos modos considerado insalubre.

El fenómeno, considerado como el anuncio de la temporada de incendios provocada por la intensa sequía , se extendería hasta mediados del 2023 según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

«Todos los pronósticos son bastante duros por la sequía que estamos teniendo. Los pronósticos dicen que la vamos a tener hasta mediados del 2023. El mayor problema es que está muy seco todo», explicó a ABC TV, Sofía Vera , directora de Calidad del Aire del Mades.

«Todo está muy seco en toda la región», sostuvo Vera y pidió a la ciudadanía » tomar consciencia para protegernos entre todos». «Que la gente no tire su colilla de cigarrillo, no queme, para tratar de protegernos todos. Tenemos que poner nuestro granito de arena para tratar de cuidarnos de todo esto. Si nosotros generamos este tipo de cosas, sufrimos las consecuencias», añadió.

Temporada de incendios en Paraguay Según el Instituto Forestal Nacional (Infona) , el jueves último se registraban 25 focos de calor en la Región Orienta l y 6 fuegos activos confirmados.

En la Región Occidental por otro lado, se registraron 99 focos de calor y 11 fuegos activos . La zona fronteriza con Bolivia , en Alto Paraguay , es la que se encuentra en mayor riesgo.

Desde el Infona recomiendan a la ciudadanía no realizar quemas de basura ni de campos; no arrojar cigarrillos encendidos ni basuras al costado de las rutas y evitar fumar en bosques. Además dicen que no se recomiendan las fogatas .

Precauciones para cuidar la salud ante las nubes de humo Las nubes de humo, ocasionadas incendios y a causa de la sequía, pueden causar problemas de salud , principalmente en aquellas personas que presentan enfermedades respiratorias o cardiovasculares .

Respirar en un ambiente contaminado puede ocasionar tos , dificultad para respirar, irritación en los ojos y garganta , rinorrea , bronco-obstrucción, dolor de pecho , cefalea , crisis de asma y decaimiento , indica el Ministerio de Salud Pública.

Por ello, ante la aparición de nubes de humo, desde el Ministerio de Salud recomendaron permanecer en el hogar con puertas y ventanas cerradas, sin utilizar el aire acondicionado.

Además, dicen que es fundamental mantenerse hidratado, bebiendo por lo menos dos litros de agua por día.

En el caso de que deba salir de su domicilio, es recomendable utilizar barbijos de protección , sobre todo aquellas personas que presentan enfermedades respiratorias o cardiovasculares .

Salud Pública pide además evitar la práctica de actividades recreativas al aire libre y acudir al médico en caso de tener alguna enfermedad respiratoria con síntomas que empeoran.

Animales buscan resguardarse En el intento de huir de los incendios forestales y quema de pastizales o en busca de agua , animales silvestres van apareciendo en zonas pobladas , generando susto entre los vecinos.

En Capiatá, una enorme kurijú movilizó a todo un barrio. Residentes de Remansito , en Villa Hayes, tuvieron un episodio similar al constatar que un puma había ingresado a una vivienda. En Fernando de la Mora apareció un mono karaja.

