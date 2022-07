Vince McMahon se retira de WWE

Entornointeligente.com /

WASHINGTON.- Este viernes el presidente ejecutivo de Wold Wrestling Entertaiment Inc´s (WWE.N), Vince McMahon, anunció que se retirará de la compañia a sus 77 años, dejando así a la compañia más grande de lucha libre en el mundo.

Fue a través de su cuenta en twitter donde el exjefe de la compañia anunció su salida, agradeciendole a todo «el universo de WWE» luego de estar más de 40 años al mando del «gigante del wrestling».

McMahon, había sido apartado de su cargo de directivo, tras el anuncio de una investigación iniciada por la empresa meses atrás.

Según informes del Wall Street Journal, el ex CEO de WWE llegó a invertir más de doce millones de dólares en «acuerdos confidenciales», luego de mantener conductas inapropiadas con cuatro trabajadoras de su empresa, informa la página Solo Wrestling.

La empresa ha designado a la hija de Vince , Stephanie McMahon como presidenta interina.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022 Unión Radio

