Villegas reiteró a la Unesco actualizar el Informe MacBride: En tiempos de Netflix, es aún más importante analizar el desequilibrio informativo

Ante la presencia de voceros de la transnacional Netflix en la Conferencia Mundial MondiaCult 2022 organizada por la Unesco en México, el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, reiteró la propuesta que hizo en febrero para actualizar el Informe MacBride, realizado en los años 80 por grandes figuras incluido el escritor Gabriel García Márquez, para analizar los desequilibrios informativos y su influencia en el mundo de aquel entonces. Resaltó la importancia de que la Unesco cree instancias que pŕotejan el patrimonio y los derechos culturales en países víctimas de sanciones ilegales.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

El ministro de Cultura en Venezuela, Ernesto Villegas, participó este jueves en la mañana en una sesión de trabajo con ministros y delegados de Iberoamérica (América Latina, España, Portugal e Italia) en el evento MondiaCult 2022, Conferencia Mundial organizada por la Unesco y que se desarrolla en Ciudad de México.

El ministro venezolano resaltó la importancia de la cultura para la integración de las naciones. «La cultura nos une ciertamente, como dice el lema de Mercosur Cultural, pero debemos tener conciencia de que la cultura es debate, es diversidad. Todos los temas sobre la cultura son debatibles. Lo que es unánime en la cultura es sospechoso», comentó.

Indicó que acompañarán la declaración final de la conferencia en «el entendido de la consagración de la cultura -preferiríamos que fuese las culturas- como un bien público global, tiene múltiples interpretaciones. La palabra ‘global’ en medio del fracaso estrepitoso de la globalización no nos gusta mucho. Nos gusta más cuando escuchamos ‘común’ o ‘mundial’».

«Cuando hablamos de cultura, hablamos de mucho más que las industrias culturales», resaltó Villegas.

Proteger el patrimonio cultural y su diversidad en países víctimas de sanciones «Nosotros acompañamos esta declaración, pero añadimos que, para hacer realidad y llevar a la práctica ese postulado», según el cual «los asuntos culturales importan a la humanidad» y «son de la incumbencia de todos», planteó la creación de iniciativas para que «la Unesco y sus instancias puedan proteger los derechos culturales de los pueblos, el patrimonio cultural y la diversidad cultural, frente a medidas coercitivas unilaterales, que están afectando seriamente a nuestros pueblos. No solamente en esa región, sino en el mundo entero», dijo recordando las estimaciones de que la mitad de la población mundial viven en países víctimas de sanciones ilegales.

Recordó que la Unesco tiene una convención creada en 1954 para la protección y salvaguarda del patrimonio y la diversidad cultural en caso de conflicto armado, pero que debe ampliarse o complementarse con otra que incluya a los países víctimas de las guerras no convencionales, como las que se viven actualmente.

Netflix vs. Informe MacBride Villegas se mostró sorprendido por la presencia de representantes de la industria cultural, en particular de la empresa transnacional Netflix en la cumbre. «Me pareció llamativo. No sé si tiene precedentes».

«Me hubiera gustado no sólo escuchar, sino que los compañeros de Netflix también nos escucharan», dijo el ministro.

Al respecto, recordó la iniciativa que hubo hace 40 años ante el desequilibrio informativo mundial, que en para ese momento era «incipiente y analógico», consideró Villegas. Indicó que, en ese momento, el canciller de Irlanda, Sean MacBride, hizo una intervención resaltando estos problemas de desequilibrio comunicaciones, ante lo cual se nombró una comisión de alto nivel para estudiar los problemas de la comunicación en el mundo de los años 1980. Se emitió un informe, «Voces múltiples de un solo mundo».

Indicó Villegas que, en la consulta regional previa a esta conferencia , hicieron la propuesta de que la Unesco actualice el informe MacBride, porque «si en aquel entonces ese fenómeno (de desequilibrio informativo) era preocupante, ¡imaginemos lo que ocurre ahora en el mundo! El entramado corporativo que se ha convertido en un poder omnívoro en el campo cultural, donde el supremacismo, la xenofobia y la invisibilización son el pan nuestro de cada día».

Pide cambiar el Día de la Hispanidad al 29 de septiembre, día de Miguel de Cervantes Posteriormente, el ministro se mostró sorprendido de que el ministro de Cultura de España no recordara que hoy, 29 de septiembre, se celebraran 475 años del nacimiento de Miguel de Cervantes. «Voy a cerrar con una quijotada», dijo en referencia al protagonista de la máxima obra del autor. «Quisiera que, en algún momento, el 29 de septiembre lo celebráramos todos como el Día de la Hispanidad», día que se celebra actualmente el 12 de octubre en España.

«Más 29 de septiembre, más Cervantes que nos une, y menos 12 de octubre que nos separa, que nos lacera, que nos divide».

Cerró con una frase del cantor Alí Primera: «Los invito a que hagamos realidad su canto, que sea humana la humanidad».

Villegas también dijo sentirse representado por la intervención magistral de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente (de México) Andrés Manuel López Obrador, en la instalación de esta Conferencia Mundial. «¡Extraordinaria intervención! Nos sentimos extraordinariamente reflejados. Le pedimos permiso para difundir por todos los rincones de Venezuela y del mundo esa magistral intervención».

Postulados del Informe McBride El Informe MacBride fue creado en 1980 para la Unesco por una comisión dirigida por el especialista irlandés Sean MacBride, ganador del premio Nobel de la Paz, con la intención de analizar la situación de la comunicación desde el punto de vista histórico, político y social porque, según el informe, era la única manera de asegurar el futuro de la sociedad.

En este documento se solicitaba un nuevo papel de los medios de comunicación, que intentara sobrepasar el ámbito de «los primeros auxilios» y que se centrara en ayudar al desarrollo y al cambio de los países menos favorecidos. A su vez, el Informe se centró en la defensa y la protección de los periodistas que, por su trabajo, suelen ser molestos para los gobiernos, los políticos y los intereses económicos de estos.

La comisión que se dedicó a dirigir investigación sobre la realidad comunicacional de aquella época estuvo integrada por personalidades del mundo de la literatura, información y de la comunicación, entre ellos Hubert Beuce-Mery, fundador de Le Monde; Gabriel García Márquez , escritor colombiano; Leonid Zamiatin, portavoz del Gobierno soviético y Betty Zimmerman (Canadá), fue la única mujer en integrar la Comisión y la única con experiencia en medios electrónicos.

