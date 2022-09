Villavicencio dice que renunciará a la Comisión de Fiscalización

Entornointeligente.com /

El asambleísta Fernando Villavicencio anunció hoy, miércoles 28 de septiembre de 2022, en rueda de prensa que ha tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional .

Estas declaraciones las dio tras las afirmaciones del correísta Ronny Aleaga (UNES) que donde dijo que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), dio paso a su queja en contra de Villavicencio por haberle relacionado con presuntas actividades inherentes al narcotráfico y la narcopolítica .

Por este motivo, y tras la votación dada por el PSC, de UNES y de Virgilio Saquicela (presidente de la Asamblea), en donde hay la posibilidad que Villavicencio sea suspendido hasta con 90 días, sin sueldo, incluso, quedar fuera de la Asamblea, dijo que dimitirá de la cabeza de la Comisión.

«Yo no me voy a quedar para hacer el trabajo sucio, ni me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica, yo no presto para tapar los vínculos con el narcotráfico », expresó Villavicencio.

«¡Vengan señores a hacer el trabajo sucio!», increpó, tras mencionar a los legisladores de la bancada de UNES y del Partido Social Cristiano . «Vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quien ponen en la comisión de fiscalización para que haga el trabajo sucio, yo no me presto para eso», insistió.

Sin embargo su renuncia tan inmediata pues precisó que estará presidiendo la Comisión de Fiscalización «por unos días más hasta dejar limpiando la casa» y «dejar instalado el proceso de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs ), y hasta este jueves en que se conocerá la verdad sobre la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair », informó.

Denuncia contra Villavicencio Expuso que la queja de Aleaga en el CAL se produjo porque le habría calificado con el termino «tetón» que es parte del imaginario popular del Ecuador y de América Latina y que floreció en redes sociales. « Al decirle tetón, según el legislador Aleaga, yo he generado una cadena insufrible de odio en su contra y pide 90 días de suspensión y que es la máxima sanción que permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa».

También mencionó que es Aleaga quien tiene que explicarle al país y que la gran pregunta es: ¿ qué hacía en una piscina con prófugos de la justicia como Xavier Jordán Mendoza que acumula más de 40 procesos de investigación?

Según Ronny Alega, Villavicencio habría usado en su contra un lenguaje agresivo, discriminatorio y que genera odio .

