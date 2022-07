Vilda: «Hay que irse con la cabeza alta»

Entornointeligente.com /

E l seleccionador Jorge Vilda lamentó la eliminación de la Eurocopa en un partido que su equipo tenía controlado hasta siete minutos antes del final del partido.

Orgulloso de la imagen dada «El sabor es amargo, por cómo ha sido la derrota y cómo nos vamos. Eso sí, el partido que han hecho mis jugadoras… estamos muy orgullosos, se han dejado todo. Hay que irse con la cabeza alta. Tenemos equipo para rato, una Espaáa con mucho futuro por lo que hemos visto en esta Eurocopa y lo que viene por debajo. Habrá días para analizar, hoy es duro».

El gol del empate «Cuando te quedan siete minutos estás pensado en qué puedes hacer para que no te metan gol. No lo tengo claro, no he podido ver las imágenes».

Sin reacción «Empezaron a acercarse, perdíamos balones. Por eso hemos sacado a esas jugadoras. Todas lo han hecho bien, han dado nivel. En el futuro espero tener el balón más. La clave habría sido meter el segundo gol y ahí se hubiera acabado el partido».

