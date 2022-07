Vila Pouca de Aguiar. Incêndio mobiliza 150 operacionais e 6 meios aéreos

Entornointeligente.com /

Um incêndio que deflagrou numa zona de mato e pinhal em Revel, em Vila Pouca de Aguiar, está a mobilizar cerca de 150 operacionais e seis meios aéreos.

O alerta do fogo foi dado às 17h14, segundo a Proteção Civil, e rapidamente ocorreu uma grande mobilização de meios para combater as chamas que, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS), não estão, para já, a ameaçar as aldeias.

Ao final da tarde, pelas 18h44 estavam mobilizados 152 operacionais, 35 viaturas e ainda de seis meios aéreos.

O fogo lavra numa zona de mato e pinhal na zona de Revel, freguesia de Tresminas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com