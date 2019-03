Vila-Matas: “A mí Xavi e Iniesta me producían bastante sopor”

Entornointeligente.com /

¿De dónde le viene su barcelonismo?

Fui a la inauguración del Camp Nou con cinco o seis años y me hicieron socio aunque ya había ido antes a Les Corts, muy de niño. Mi tío segundo era Miró-Sans, que fue presidente del Barça y el que construyó el Camp Nou. También era familia de Mitjans, el arquitecto. Así que soy un número bajísimo de socio que a veces utilizo creyendo que me da alguna autoridad sobre la junta ( risas ). Pero no me la da…

¿Nunca le tiró alguna otra opción que la culé?

Bueno, durante siete días fui del Espanyol. Con cuatro años. De los cinco hermanos de mi madre había uno que era perico y me cogió por banda y me convenció. Y duré una semana hasta que hubo un cónclave familiar de todos mis tíos para llevarme al buen camino otra vez.

¿Jugaba usted de pequeño?

Casi todos lo hacíamos. Debuté en un pueblo de la costa de Barcelona, Llavaneres, muy jovencito. Era un partido entre los chicos del pueblo y los veraneantes. Ignoraba todas las reglas del juego. Me pusieron de delantero. Un error. A la primera entrada que me hicieron me revolví y le pegué. Y me expulsaron. Duré dos minutos en el campo.

¡Fue como un diminuto Neymar!

Neymar me cae fatal. Yo deseaba que se fuera. Empezó a parar el fútbol para que se le vieran las botas, las fiestas de su hermana… Representa justo lo contrario de Messi, que es impecable. Neymar remite a lo artificial y su fama está hinchada.

¿Cuál es el primer Barça que tiene en la cabeza?

El de Helenio Herrera, en la 57-58… Conservo un libro genial que escribió Herrera y que publicó Planeta. Se llama “Yo, memorias de un genio”. Es un título daliniano que puso él o la editorial, un libro que no se ha reeditado y que en realidad escribió Gonzalo Suárez aunque no lo firmara. Y era buenísimo. Explicaba todos los males del Barça que eran los mismos que repitió Cruyff, el complejo de inferioridad con respecto al Real Madrid. Y eso nos ayudó a equipararnos…

¿Qué equipo era aquel?

Uno casi de circo cargado de estrellas. Y había especialistas. Kocsis en remates de cabeza, Czibor en marcar córners de gol olímpico. Helenio Herrera acabó con Kubala y fue la época de Luisito Suárez. Se empezó a ver un fútbol moderno sin que el público del Barça, que era ñoño y sentimental, lo aceptara. No comprendían la no renovación de Kubala por todo lo que había dado y aquello acabó fatal, con Herrera y Luis Suárez en el Inter, que fue el mejor equipo de la época, justo lo que podía haber sido el Barça si los dos se hubieran quedado.

¿Qué más recuerdos tiene del fútbol de la niñez?

La primera vez que se retransmitió un partido por la tele en blanco y negro. “El partido del siglo”, le llamaron. Lo vi en una peña barcelonista, en la Plaza de Cataluña.

“Para mí Cruyff fue el gran genio, está a la altura de Bob Dylan”

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com