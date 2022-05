Entornointeligente.com /

Vila Isabel estoura o tempo no Desfile das Campeãs; Liga prevê multa de R$ 45 mil pelo atraso Só de esquenta foram 20 minutos. Homenagem a Martinho encerrou com 74 minutos. Por Eduardo Pierre, g1 Rio

01/05/2022 01h21 Atualizado 01/05/2022

1 de 2 Martinho da Vila — Foto: Alexandre Durão Martinho da Vila — Foto: Alexandre Durão

A Unidos de Vila Isabel estourou o tempo no Desfile das Campeãs , na madrugada deste domingo, na Sapucaí. A homenagem a Martinho da Vila durou 74 minutos , quatro a mais que o máximo permitido pelo regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

A Liesa prevê multa de R$ 45 mil para os cinco primeiros minutos estourados. Do sexto ao 15º minuto de atraso, o gancho é de R$ 75 mil . Acima de 15 minutos de atraso, a multa sobe para R$ 120 mil , «podendo até, neste caso, a Agremiação ainda ser penalizada com a perda total do prêmio «.

O Desfile das Campeãs é mais leve e festivo, pois não conta nota . A escola, porém, tem de observar o mesmo tempo regulamentar da apresentação oficial — que este ano era o mínimo de uma hora e o máximo de uma hora e dez minutos .

Só o «esquenta» da Vila durou 20 minutos. O cronômetro já estava rodando, mas a escola enfileirou sucessos de Martinho e sambas de outros carnavais.

2 de 2 Rainha de bateria da Vila Isabel Sabrina Sato — Foto: Alexandre Durão Rainha de bateria da Vila Isabel Sabrina Sato — Foto: Alexandre Durão

LINK ORIGINAL: G1 Globo

