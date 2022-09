Vila do Conde em 3 tempos, com Valter Hugo Mãe

Entornointeligente.com /

A água é um elemento transversal nesta ronda rápida pelos sítios favoritos de Valter Hugo Mãe na cidade a que chama casa há 40 anos. Um roteiro traçado em jeito de «uma certa partida», já que o escritor, que acaba de lançar o conto A minha mãe é a minha filha (Porto Editora), se mudou recentemente de Vila do Conde para o concelho vizinho de Barcelos. Mas não é, sublinha, «uma despedida».

A capela navegante O meu lugar favorito da cidade é a capela da Senhora da Guia , que precede a formação de Portugal. Tem a particularidade de estar num pequeno pontão de terra já bastante dentro do mar – a Senhora da Guia cuida dos navegantes. A capela fascina-me desde miúdo, desde que fomos viver para Vila do Conde, porque ela já é uma certa embarcação. É uma casa comum, enquanto edifício, mas a situação em que está colocada sugere que ela embarca. Navega, de alguma forma, no imaginário. E no Inverno é muito verdade, porque fica circundada pela água e o acesso, em alguns dias, é interditado porque as ondas fecham o caminho. É o meu lugar favorito de Vila de Conde, é onde tudo se torna mais surreal.

Mesa especial do dia-a-dia O Garfo Torto fica à vista do rio, não do mar, num lado mais interior da cidade. É o restaurante onde vou várias vezes almoçar com a minha mãe. Gosto muito porque é uma casa muito bonita, um lugar muito elegante, e fazem uns menus executivos, pratos do dia, digamos assim, muito cuidados. Temos a sensação de que estamos num lugar com um certo gourmet e somos muito bem recebidos, ainda que estejamos numa refeição despachada do dia-a-dia. É um dos meus restaurantes favoritos da região. Sugiro a quem não conhece que passe por lá a experimentar. Fica ao lado do Centro de Canoagem.

A praia mais bonita (provavelmente) Na praia das Caxinas , naquele a que nós chamamos o Portinho das Caxinas , um pequeno braço de terra e pedra onde antigamente aportavam algumas barcaças, foi colocado um cruzeiro – uma cruz erguida numa coluna, que fica quase invariavelmente na água. Em alguns dias, muito raramente, quando a maré fica vaza, é possível ver o cruzeiro exposto completamente. É feito para estar no meio do mar. Esta é, provavelmente, a praia mais bonita de Vila do Conde – obviamente, tinha de ser caxineira.

Depoimento recolhido por João Mestre

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Singular .

