Um investimento de 10 milhões de euros numa fábrica de produtos medicinais à base de cannabis em Vila de Rei foi anunciado em Novembro de 2018 pela Cann10-Portugal. Três anos e meio depois, a empresa, que abriu actividade em Junho de 2016, ainda aguarda a conclusão do processo de licenciamento do Infarmed ( a Autoridade Nacional do Medicamente e Produtos de Saúde) para transformar a cannabis em produtos farmacêuticos.

LINK ORIGINAL: Publico

