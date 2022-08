Vila de Rei abre a Rota dos Miradouros: «paisagens panorâmicas apaixonantes»

Entornointeligente.com /

São nove pontos de observação e integram a recém-lançada Rota dos Miradouros de Vila de Rei. Entre eles, os miradouros do Cruzeiro, do Castelo, da Serra da Pena ou do Penedo Furado.

A promessa deste projecto deste município de Castelo Branco: «oferecem paisagens deslumbrantes a todos os que os visitem».

A criação oficial da rota é acompanhada do lançamento de um roteiro , que, assinala a autarquia em comunicado, «inclui códigos QR com as localizações de cada miradouro, através do uso de GPS». Um vídeo promocional repleto de belas vistas acompanha a operação de divulgação.

«Descobrir o concelho de Vila de Rei é descobrir um território com condições únicas e diferenciadoras no turismo de Natureza», garante o presidente da autarquia Ricardo Aires. São «paisagens magníficas e bastante diversificadas», destaca, sublinhando que «no total, são nove miradouros a visitar, com características bem diferentes entre eles, mas com uma coisa em comum: paisagens panorâmicas apaixonantes, propícias ao reenergizar do corpo e do espírito.»

Os miradouros que integram a rota: Fernandaires, da Seada, do Centro Geodésico, do Castro de São Miguel, do Cruzeiro, do Castelo, da Serra da Pena, das Fragas do Rabadão e do Penedo Furado .

